Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Wat: Las Vegan

...

Wat: Las Vegan Specialiteit: plantaardige frietsauzen Waar: Moeskroen, sinds 2022 Alle frituren van België veroveren met zijn vegan frietsauzen, dat is het doel van de jonge West-Vlaamse ondernemer Mathieu Baert. Ondanks zijn bijnaam 'Bicky' (een gevolg van de vele nachtelijke frituurbezoeken tijdens zijn studententijd) leek zijn toekomst aanvankelijk niet in de voeding maar in de financiële wereld te liggen. Na zijn studie economie kwam hij terecht bij Deloitte, waar hij zich boog over fusies en overnames. 'Tot ik tot het besef kwam dat ik dit niet heel mijn leven wilde doen', vertelt Mathieu. Na zijn ontslag begon hij voedingsbeurzen te bezoeken. 'Ik voelde me als Sjakie in de chocoladefabriek', lacht hij. 'Ik zag al die enthousiaste ondernemers met hun nieuwe producten en smaken: zoiets wilde ik ook creëren.' Niet veel later ontmoette hij Yves Vleminckx, ex-sauzenfabrikant met een smaaklabo voor voedselinnovaties. 'Yves werd mijn mentor. Uit zijn expertise in de sauzenwereld en mijn liefde voor de Belgische frietcultuur ontstond het idee van Las Vegan. Het was hij die me aanraadde om all the way plantaardig te gaan met de sauzen. Ik eet zelf niet volledig plantaardig, maar het leek logisch: vegan is duurzaam en toekomstgericht. Al wilde ik wel ver van het geitenwollensokkensfeertje blijven: daarom zet ik in op een frisse, hippe vormgeving.' Samen met bevriende koks werden de smaken voor de sauzen ontwikkeld in het smaaklabo. 'Er zijn zes klassieke smaken die we hebben geveganiseerd, zoals tartaar, cocktail en mayonaise en dan nog zes avontuurlijke smaken, zoals een combinatie van zoete ui en frisse roze peper of een groen sausje op basis van avocado.' Mathieu lanceerde Las Vegan drie maanden geleden en intussen zijn er zo'n dertig frituren waar je de knijpzakjes kunt krijgen. 'We krijgen ook veel vraag van mensen die de sausjes thuis willen gebruiken, dus we lanceren binnenkort een webshop', vertelt Mathieu. 'We hebben bewust gekozen voor kleine verpakkingen, omdat zo de drempel voor frituristen lager ligt: ze hoeven geen grote verpakking te kopen die eventueel slecht kan worden als er te weinig vraag zou zijn. Door het schroefdopje is een restje saus ook niet verloren: je sluit het zakje weer af en neemt de rest mee naar huis', aldus Mathieu. 'Ik wil op een goede manier groeien', stelt Mathieu. 'We werken voor de productie nu samen met een maatwerkbedrijf in Brugge: dat sociale aspect vind ik belangrijk. Het is niet mijn doel om binnen de kortste keren zelf een fabriek te openen. Ik wil stap per stap kijken wat de juiste richting is voor Las Vegan. En ik wil lokaal verankerd blijven: ik vind het spijtig dat zoveel Belgische bedrijven worden opgekocht door buitenlandse investeerders. We moeten in België een klimaat creëren waar jonge ondernemers durven te springen, zodat steeds meer spannende start-ups het licht zien.'