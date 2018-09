Jong Keukengeweld viert tiende editie met 67 jonge chefs

Jongeren die koken voor jongeren. Dat is het ondertussen gekende concept van het culinaire ontdekkingsinitiatief Jong Keukengeweld. Van 1 tot en met 31 oktober kunnen jongeren van 18 tot 30 jaar dan ook opnieuw terecht in verschillende restaurants in Vlaanderen voor een speciaal prijsje.

'Dankzij deze actie vinden steeds meer jongeren de weg naar de Vlaamse topkeuken', klinkt het bij Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA), die de namen mee voorstelde. Ter ere van de tiende editie van het initiatief werden 23 nieuwe chefs aan de lijst toegevoegd. Dat maakt een recordaantal van 67 deelnemende beloftevolle koks. De deelnemende chefs werden geselecteerd door een jury onder leiding van Jan Buytaert, chef bij njam! en voormalig eigenaar van het tweesterrenrestaurant Bellefleur in Kapellen.

Driegangenmenu

Tijdens de vorige editie in maart proefden bijna 40.000 jongeren van de gerechten van de Jong Keukengeweld-chefs. Wat betekent zo'n avondje concreet? Voor een driegangenmenu inclusief wijn, water en bier tel je slechts 49 euro neer, of 59 euro als het restaurant een Michelinster heeft of een Gault&Millau-score haalde vanaf 15/20. Je betaalt zoals bij de vorige edities netjes op voorhand.

Vanaf woensdag 12 september kan je een tafeltje reserveren bij een van de deelnemers. Alle namen vind je op de website van het initiatief.

Smaakpupil

Nieuw dit jaar is de zoektocht naar tien 'smaakpupillen'. Dit groepje jonge mensen mag een jaar lang proeven van de creaties van de Jong Keukengeweld-chefs. In ruil daarvoor maken ze verslagen van hun ervaringen op de website, Facebookpagina en Instagrampagina van het initiatief. Ben jij de man/vrouw die ze zoeken voor de job? Aanmelden kan tot dinsdag 25 september met een podcast, filmpje, column, ... waaruit blijkt dat jij de geknipte persoon bent. Meer informatie vind je hier.