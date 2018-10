Johnnie Walker lanceert tweede Blue Label 'Ghost and Rare'

De basis van deze blended whisky is een begeerde Islay single malt van Port Ellen, een distilleerderij die in 1983 de deuren sloot - vandaar de benaming 'Ghost and Rare'. De prijs van een Port Ellen loopt intussen in de duizenden euro en de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen zal in ons land zo'n 300 euro per fles van 70 cl kosten.

De nieuwe rokerige blend van het bekende whiskymerk bevat naast Port Ellen ook malts van onder andere Cragganmore, Oban en Mortlach.

Tweede in een reeks

De Blue Label Ghost and Rare Port Ellen is zo de opvolger van de vorig jaar door Johnnie Walker gelanceerde Blue Label Ghost and Rare Brora.

'Deze whisky's leveren een fascinerende blik in een andere wereld, het verkennen van het unieke, onnavolgbare karakter van de whisky's van een klein aantal iconische, gesloten distilleerderijen die iets heel bijzonders aan elke druppel van Johnnie Walker Blue Label toevoegen,' zegt Johnnie Walkers 'master blender' Jim Beveridge.

De Blue Label Ghost and Rare Port Ellen zal vanaf november te koop zijn, in beperkte oplage en dus enkel bij whiskyspeciaalzaken. Elke fles is individueel genummerd.