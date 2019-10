Met Bar Bulot brengt het duo achter voormalig driesterrenrestaurant Hertog Jan de klassieke Franse brasseriekeuken naar Brugge.

Bar Bulot by Hertog Jan*** begon in de zomer van 2019 als tijdelijk restaurant met allerlei lekkers uit de zee, maar reïncarneert op woensdag 23 oktober als volwaardige zaak. In het nieuwe broedsel van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens zullen zowel vis- als vleesliefhebbers terecht kunnen voor een à la carte brasseriekeuken.

Wie afgelopen zomer al eens proefde van het nieuwe concept, zal toch verrast worden. Voor de definitieve heropening op de locatie van de voormalige sterrenzaak Hertog Jan wordt immers het interieur en de kaart volledig vernieuwd.

Toegankelijk

Aan het roer van Bar Bulot by Hertog Jan*** staan gastheer Maxime Depreitere en Chef Pieter Lefevere die aan Frans-Belgische signatuurgerechten als tomaat-garnaal en tournedos au poivre een hedendaagse uitvoering geven. Daarbij schenken ze vooral Franse en Europese wijnen en voor wie het wat meer mag zijn is er de exclusieve selectie 'trésors de la cave' van Hertog Jan***. De nagestreefde perfectie gaat volgens het team hand in hand met een ongedwongen sfeer, waardoor de nieuwe zaak het ideale decor zou zijn voor zowel romantische diners als zakenlunches.

