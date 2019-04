Jente Gees van bar The Pharmacy is de nieuwe Belgische kampioen in de Tio Pepe Challenge, een wedstrijd waarin sherry centraal staat. Hij haalde het met zijn 'The Alfonso Dashuiri' van tien andere topbartenders uit heel het land.

Denk aan cocktails en je denkt al snel aan de gangbare spirits als gin of rum. Een enkeling die weet wat er speelt zal zelfs mezcal opsommen. Maar sherry? Dat is vandaag niet bepaald een standaardingrediënt in Belgische bars. Daar wil Tio Pepe verandering in brengen met een wereldwijde wedstrijd. Deze week is bepaald wie de Belgische eer zal verdedigen: een eer die Jente Gees te beurt valt.

De bartender van The Pharmacy beaamt het bedenkelijke imago van sherry: 'Sherry is vandaag niet bepaald sexy. Iedereen heeft ook schrik om ermee te werken. Ik niet.' Toch kon hij met de drank als basis een cocktail shaken die zo'n indruk maakte dat hij rechtstreeks doorstoot naar de internationale finale in mei. 'Of het gewaagd was om met komkommer te werken? Dit maakte het geheel voor mij helemaal af. Het bracht de Sherry, de houtnoten en de zuren van het limoensap tot een toegankelijke en lekkere cocktail. Dat is mijn stijl. Ik hou het graag 'clean' en simpel, zonder al te gekke dingen te doen.'