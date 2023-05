Japanse drank op doorreis in Vlaanderen: leer alles over sake

Sake is niet alleen populair in Japan, maar is de laatste tijd ook erg gegeerd in België. Tussen 26 mei en 6 juni kun je alles te weten komen over deze drank tijdens de sake roadshow, die heel Vlaanderen doorkruist.

Vanaf vrijdag maken een Japanse brouwmeester en sake-expert nog tot en met 6 juni een eenmalige rondreis door Vlaanderen. Je kunt hen vinden in onder andere Gent, Brussel, Antwerpen en Brugge. Dankzij hun professionele begeleiding kom je op twee weken tijd te weten wat sake precies is en hoe je de drank het best consumeert. Daarvoor gaan de Japanse lokale overheid en Belgisch sake-importeur Kaori een samenwerking aan met verschillende restaurants van over heel Vlaanderen.

Tijdens de roadshow is Yuya Muramatsu leermeester van dienst. Hij is Japans brouwmeester voor Hokko Masamune, een sakemerk uit de Nagano prefectuur. Die regio staat niet alleen bekend om de sake die er wordt geproduceerd, maar ook om haar hooggewaardeerde natuur. Voor de masterclasses die Muramatsu organiseert, wordt hij bijgestaan door Azumi Tamaoka, sake-experte uit dezelfde regio.

Het volledige programma ontdek je hier. Vergeet niet te reserveren als je erbij wil zijn.