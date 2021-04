Een zware klap voor de cacaoboeren van Ivoorkust: net wanneer het regenseizoen van start gaat, krijgen ze te horen dat de officiële prijs voor de aankoop van cacao daalt met 25 procent. De coöperatie Yeyasso en de ngo Fairtrade Belgium roepen op tot verantwoordelijkheidszin in de sector.

Na onderhandelingen tussen de Ivoriaanse overheid en de grote cacaomultinationals viel op 31 maart het verdict dat de officiële prijs voor de aankoop van cacao daalt van 1000 FCFA (1.52 euro) per kilogram naar 750 CFA (1.14 euro) per kilogram. Deze prijsdaling is verontrustend omdat het geen leefbaar inkomen voor de boeren garandeert.

In 2019 waren de boeren en coöperaties nog hoopvol toen een extra heffing op cacao werd goedgekeurd, de zogenaamde 'Living Income Differential' (LID). De euforie rond deze heffing heeft in 2021 plaatsgemaakt voor een bittere realiteit. 'Een zorgwekkende evolutie, die miljoenen Ivoriaanse cacaoboeren weerhoudt van een leefbaar inkomen,' stellen Fairtrade Belgium en Yeyasso, een Ivoriaanse coöperatie met meer dan 5600 leden die jaarlijks meer dan 8300 ton koffie en cacao produceert. Samen benadrukken ze het belang van eerlijke prijzen en het recht op een leefbaar inkomen voor de miljoenen Ivoriaanse cacaoboeren.

De cacao-industrie is een turbulente sector, waar kinderarbeid nog steeds schering en inslag is en een leefbaar inkomen maar voor weinig boeren is weggelegd. Voor de boeren is het een constant gevecht met de weersomstandigheden, met de overheid en met de chocolademultinationals die de markt beheersen. Meer dan vijf miljoen Ivorianen werken in de sector, die met voorsprong de belangrijkste bron van buitenlandse inkomsten is voor het land. De chocoladereep die je als vieruurtje verorbert, heeft dus hoogstwaarschijnlijk roots in Ivoorkust.

Oproep tot eerlijke handel

Begin februari kaartten de cacaohandelaars van Ivoorkust het monopolie van de chocolademultinationals nog aan. Ze eisten een groter deel van de koek. 'De zes multinationals die via hun filialen in Ivoorkust cacao kopen, zouden verplicht moeten worden om systematisch 20 tot 30 procent van hun contracten toe te kennen aan de Ivoriaanse producenten en exporteurs', zei Fabien Guei, de woordvoerder van sectororganisatie Groupement des négociants ivoiriens (GNI).

Guei wil de multinationals niet buitenwerken, maar ervoor zorgen dat Ivoriaanse spelers duurzaam actief kunnen zijn bij de cacaoverkoop. Het moet rechtvaardiger en evenwichtiger verlopen, vindt hij. De drastische prijsdaling is dus een fikse klap voor de boeren en coöperaties, die net hoopten op stabiele prijzen en duurzame contracten.

Complex

Volgens het officiële persbericht van de Ivoriaanse overheid is de prijsdaling een gevolg van de pandemie. De sluiting van horeca, luchthavens en winkels in Europa zorgde volgens de overheid voor een grote daling van de vraag naar cacao - terwijl het aanbod van de boeren gelijk is gebleven.

Tegelijkertijd zijn er volgens Fairtrade Belgium tekenen dat multinationals proberen om de LID te omzeilen en druk uitoefenen om de officiële prijs te laten dalen. Daarnaast zijn de boerencoöperaties ook niet volledig ontevreden met de prijsdaling momenteel, want ze willen hun stock kunnen verkopen. Helaas zal dat met verlies gebeuren, met alle gevolgen van dien.

Fairtrade Belgium stelt dat overheden in Ivoorkust en in Europa samen moeten zorgen voor een duidelijke wetgeving, die leidt tot een eerlijke verloning en dit soort toestanden kan vermijden.

