Restaurants waar de tafels bekleed zijn met rood-wit geruit papier en Andrea Bocelli op repeat staat, maar die hun spaghetti carbonara wel met room maken, kijken maar beter uit. Het Italiaanse ministerie van Landbouw wil hen de wereld uit helpen. Dat zegt Het Nieuwsblad.

Samen met Coldiretti, de grootste Italiaanse vakbond voor landbouwers, wil het Italiaanse ministerie van Landbouw duidelijkheid scheppen voor restaurantgangers die van de Italiaanse keuken houden. Die komen volgens hen namelijk al te vaak terecht in zaken die wel dwepen met de Italiaanse keuken, maar tegelijk ook haar principes niet verdedigen.

Aan die godslastering zou volgens de Italianen een einde moeten komen met de introductie van het kwaliteitslabel 'Ita0039'. Slechts zevenduizend restaurants wereldwijd zouden dat certificaat krijgen, terwijl er maar liefst negentigduizend te vinden zijn die zichzelf Italiaans noemen. Dat is dus bijzonder weinig, en dat alarmeert oprechte restauranthouders.

Er is immers nog wat onduidelijkheid over de criteria die certificatiebureau Asacert hanteert. Zo hecht de organisatie belang aan kwalitatieve producten van Italiaanse oorsprong, een traditioneel menu, Italiaanse wijnen op de drankkaart en personeel met Italiaanse wortels, maar is het onduidelijk of een progressievere zaak die werkt volgens Italiaanse principes ook aanspraak zal maken op het label.

Restaurants die denken in aanmerking te komen, kunnen contact opnemen met Asacert, waarna een controle volgt. Dat gebeurde al in het Verenigd Koninkrijk, maar het is nog onbekend wanneer België aan de beurt zal zijn.