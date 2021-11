Doet erwtenmelk bij u nog geen belletje rinkelen? In verschillende buurlanden is de plantaardige melk aan een stevige opmars bezig. In ons land lanceerden Arnaud Muylaert en Louis Curtil onlangs ook melk op basis van gele spliterwten. 'De ideale vervanger voor dierlijke melk', volgens diëtiste Evelien Mertens.

Anderhalf jaar geleden kwamen Arnaud en Louis op het idee om een nieuwe alt-melk te lanceren onder het merknaam 'Tiptoh'. 'De naam komt van het Engelse "tiptoe", wat zoveel betekent als 'op de tippen van je tenen staan', zegt Louis. 'Arnaud en ik zijn allebei vegetarisch en wilden graag iets betekenen voor het milieu. Daarom was het belangrijk voor ons om een nieuwe alt-melk te ontwikkelen dat ecologisch verantwoord is.'Het duo ging aan de slag met gele spliterwten. 'De meeste mensen fronsen als ze het horen. Of ze denken: welk verschil zou een zoveelste plantaardige melksoort überhaupt kunnen maken?', vertelt Louis. 'Maar erwtenmelk heeft verrassend veel voordelen.'Voordelen, die zelfs andere bestaande alt-melken en koeienmelk niet hebben. 'Het is vrij van alle allergenen en stoffen die intolerantie veroorzaken, zoals gluten, soja, noten, koeieneiwit en lactose', vertelt Louis. 'Anderzijds kun je de peulvruchten in Europa telen. Ze vergen minder water om te verbouwen en ze verrijken de bodem. Zo'n tachtig procent van onze erwten komt van Frankrijk. Op die manier kunnen we onze ecologische voetafdruk drastisch verlagen.'Hoe zit het dan met het nutritionele aspect? 'Ook op dat vlak heeft erwtenmelk - in tegenstelling tot andere plantaardige melken - heel wat troeven. Zo is erwtenmelk qua smaak vergelijkbaar met gewone melk en kun je het overal in gebruiken. Het is rijk in eiwitten en laag in vetten en koolhydraten', zegt Louis. 'De meeste andere melken zijn niet gebalanceerd. Ze hebben geen ideale nutritionele waarde, bevatten veel koolhydraten en weinig proteïnen, of hebben een slechte reputatie. Zo wordt gezegd dat bepaalde sojamelk hormoonverstorend kan werken.'Maar klopt dat ook? Wij vroegen het aan Evelien Mertens, onderzoeker voedings- en dieetkunde en zelfstandig diëtiste. 'Het is zo dat de meeste alt-melken op nutritioneel vlak niet perfect zijn. Amandelmelk bevat bijvoorbeeld amper 1,9% amandelen, heeft amper eiwitten en is zeer caloriearm. Je hebt ook rijstmelk, maar die is dan weer hoog in calorieën door de vele koolhydraten. Ook haver- en cashewmelk zijn niet echt volwaardig', vertelt ze. 'Soja is oké. Het mag dan wel een negatieve connotatie hebben, maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat het gelinkt is aan hormoonverstoringen. Dat is aangetoond bij muizen, niet bij mensen. Dus dat is een uit de hand gelopen misvatting.'Mertens zelf is grote voorstander van gele spliterwten. 'Op ecologisch vlak is het inderdaad een geweldige peulvrucht. Je kunt ze perfect in België telen, het heeft in principe geen koeling nodig en je moet ze geen lange afstanden vervoeren. Efficiënter kan bijna niet', vertelt ze. De diëtiste probeerde de producten Tiptoh zelf uit. Wat ze ervan vond? 'Op nutritioneel vlak is het prima in orde: een hoog eiwitgehalte, weinig koolhydraten en vet. Je zou kunnen stellen dat het een ideale vervanger voor dierlijke melk. En het is verrijkt met vitamine B12 en calcium: ideaal dus voor wie vegan is.'In België staat de productie van erwtenmelk nog in de kinderschoenen: 'Je hebt de ongezoete erwtendrink in de Albert Heijn, die is zeker oké. Verder is er ook Sproud en Wunda. Maar Tiptoh is de enige Belgische erwtenmelk bij mijn weten', zegt Mertens. 'Het is zeer interessant, maar volgens mij moeten we naast gele spliterwten ook eens naar boekweit durven kijken. Ik denk dat daar ook veel potentieel in zit, want je kunt er ook eiwitrijke melk mee produceren. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal', aldus Mertens.