Interactieve kaart toont wat je waar moet eten

Sushi in Japan, tiramisu in Italië en hamburgers in de Verenigde Staten: de klassiekers die je moet gegeten hebben op reis doorheen de wereld, kennen we nu al. Maar mag het ook eens wat origineler zijn, zonder de authenticiteit uit het oog te verliezen? Of ga jij naar een bestemming waar geen culinaire clichés over bestaan? Dan heb je wellicht wel wat aan een blik op TasteAtlas!

De interactieve kaart bundelt lokale ingrediënten, traditionele gerechten en iconische restaurants om ervan te gaan proeven in één handig overzicht. Ook wie zin heeft in onze Belgische klassiekers op zijn best, kan de kaart gebruiken, want ze bevat ook heel wat adresjes in onze eigen streek.

tasteatlas.com