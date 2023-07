Instant vakantiesfeer: 5 zonnige stadsterrassen in eigen land

Je hoeft de grens niet over om de sfeer van een zuiders terras te evenaren. Foodblog Le Fooding tipt vijf zonnige stadsterrassen waar je je onmiddellijk op vakantie waant.

Loes & Krikke, Antwerpen

Deze ietwat mysterieuze zaak van Loes Kombouts en Krikke Festiëns ligt in een klein privéstraatje, op de binnenplaats van een voormalige drukkerij. Je proeft er de lekkerste houtovenpizza’s, gegarneerd met alles wat de natuurlijk te bieden heeft: van wilde berenknoflook tot verse groenten, recht van de boer. Eten doe je er aan authentieke brouwerstafels. De pizza’s worden geserveerd door de pizzabakkers zelf.

Congresstraat 42/101, 2060 Antwerpen, loesenkrikke.be/

Café des Minimes, Brussel

Contrasten regeren in Café Des Minimes, gesitueerd onder het Justitiepaleis in Brussel. De middernachtblauwe muren steken mooi af bij de glanzend gouden bar, de sobere kerk staat in schril contrast met het levendig terras, waar een royaal bladerdak je beschermt tegen de felste zonnestralen. Chef-kok Régis Biellmann serveert er uitgebalanceerde lunch en brunch. ’s Avonds kan je er ook kaas- en vleesschotels en sharing dishes krijgen. Er zijn regelmatig concertjes en dj-sets.



Minimenstraat 60, 1000 Brussel, cafedesminimes.be/

Grand Maison, Luik

Grand Maison is gelegen op een charmant geplaveide heuvel van de Maas, met een spectaculair uitzicht over heel Luik als gevolg. Van ’s ochtends tot ’s avonds serveert het team je een keur aan lokale specialiteiten en lekkernijen. Op het menu staan onder meer pannenkoeken, gegarneerd met bloedappelsien, room en ahornsiroop, brood met mimosa-eieren of een heerlijke worteltaart, geglaceerd met roomkaas.

Quai de la Goffe 37, 4000 Luik

Le confessionnal, Dinant

Aan welke hoofdzonde maakt chef-kok slash antiquair Philippe Gérard zich het vaakst schuldig? Gulzigheid. En dat doet hij met verve, in zijn biechtstoel Le Confessionnal aan de Maas. Het eten is er even stevig en overvloedig als op zondagmiddag na de mis bij je grootmoeder. Het interieur ligt in dezelfde lijn en is één en al overdaad. Denk: een mix van rustieke en religieuze elementen zoals een antieke stoof, geblokte tafelkleedjes en soepborden uit grootmoeders tijd. Op het menu staat het beste van de voedselpiramide: botermalse lamsschouder die langzaam in de oven heeft staan garen, gegrilde seizoensgroenten en goddelijke gekonfijte knoflook.

Rue Rémy-Himmer 4, 5500 Dinant, leconfessionnal.be

De Keukentafel

Weinig vlees, maar veel groenten, al is dat hier allesbehalve een straf. De zaak van de zussen Anna en Fien Wynants begon als een onschuldige hobby, maar is intussen uitgegroeid tot een volwaardig restaurant met een moestuin van 3.000 vierkante meter. Het interieur is sober maar smaakvol, en dat kan ook gezegd worden over de kaart. Wij aten onder meer groene asperges met gerookte room, klaverzurig en citroenzeste, en een overheerlijke zuurdesemcrumble met ansjovis. Van dat alles is het heerlijk genieten, terwijl je door het raam de zon ziet ondergaan.

Aalmoezenijestraat 1, 9860 Oosterzele