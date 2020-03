Enkele alternatieven die social distancing eenvoudig maken, voor wie nu liever niet naar de supermarkt trekt.

Het wordt dan misschien wel iets rustiger in de supermarkten, maar op verschillende locaties kan het dat je door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus toch nog even zal moeten wachten voor je binnen mag. Wij geven enkele mogelijke alternatieven, waarmee je bovendien ook nog eens een Belgische ondernemer een hart onder de riem steekt.

Alle verse voeding

Je vindt er geen toiletpapier*, maar verder zijn korte keten-initiatieven een ideale oplossing wanneer je liever niet gaat aanschuiven op de parkeerplaats van je supermarkt. Je koopt er rechtstreeks van een boer, waardoor hij meer overhoudt aan zijn producten en jij exact kan weten hoe je eten werd geproduceerd. Alles wat je zo kan kopen, komt recht van het veld en is dus kraakvers.

Denk bijvoorbeeld aan Boeren en Buren. Die organisatie bundelt allerlei producenten op haar website, die vervolgens elke week online etaleren wat ze op dat moment te koop hebben. Een consument bestelt en betaalt wat hij nodig heeft via de website en kan zijn bestelling vervolgens op een vast moment in de week afhalen in een 'Buurderij', een vaste locatie in de buurt waar de producenten persoonlijk naartoe komen. Die vinden doorgaans plaats in openlucht, wat verklaart waarom de overgrote meerderheid van de vaste ophaalplekken open blijven.

Brood

Bakkers blijven open, ook op zaterdagen. Door je aankopen daar te doen, doe je niet alleen een kleine ondernemer een groot plezier, maar ook jezelf. De producten die je bij deze specialisten koopt, zijn namelijk stuk voor stuk met liefde en kennis van het vak bereid. Dat is bij industrieel geproduceerde supermarktproducten regelmatig anders.

Vlees

Ook beenhouwers blijven gewoon open, je kan dus gewoon terecht op je vertrouwde adres voor kwalitatief vlees. Wil je jezelf toch liever ook die verplaatsing besparen? Dan vind je misschien wel je gading op brochette.be, een online winkel voor allerhande vleesproducten. Tip: je vindt er ook de ambachtelijke pensen van de Gentse start-up Monsieur Boudin. Lekker lokaal en zonder bewaarmiddelen.

Date night bij je thuis

Atelier, de zaak van drankenspecialist Paul Morel en zijn rechterhand Farah Soeleimansjah, is sinds de opening een jaar geleden een goed adresje in Antwerpen voor een avond vol hapjes en heerlijke cocktails, sake en thee in oosters thema. Die sfeer brengt het duo nu naar jou thuis, want tijdens de coronacrisis stellen ze 'comfort boxes' samen. Daarin zitten verschillende drankjes, snacks, een portie nasi goreng en sauzen. Voor elke twee verkochte boxen, gaat er één exemplaar naar een zorgverlener. Bestellen kan hier.

Koffie

Of het nu is om je thuiswerkdag goed en wel door te komen of om tijdens een zenmoment even te vergeten hoe de wereld er vandaag uitziet: koffie is altijd welkom. Kies voor goed spul en laat je keuze lekker thuis bezorgen. Caffènation is een voorbeeld van een onderneming die koffie aan huis levert. Je kan er kiezen voor individuele pakjes, maar ook voor een doorlopend koffieabonnement, waarmee je op vaste tijdstippen bevoorraad wordt.

Aperitivo

Al bekend met het fenomeen e-peritivo? Omdat we niet meer in 'het echt' kunnen afspreken, houden mensen nu massaal groepsgesprekken via videochat. Doe dat rond 18 uur, neem er iets lekker te drinken bij en je krijgt de eerder genoemde woordspeling legt zichzelf uit. Mag dat drankje wel eens iets anders zijn dan anders? Laat je dan in de watten leggen door de Bottle Shop, een wijnbar in Lier. Die levert een survivalkit met daarin twee flessen wijn, een vers broodje en olijfolie aan huis in de provincie Antwerpen.

Boeken

De boekenhandel Luddites biedt niet alleen een interessanter assortiment boeken aan dan het bibliotheekrek in de supermarkt, ze doen het ook nog eens aan huis. Een mailtje naar hello@luddites.be met daarin je adres en het boek dat je graag zou willen kopen moet volstaan om je leesvoer thuis te krijgen.

* Stop met toiletpapier hamsteren, serieus. Paniek is nergens voor nodig: de stocks zitten vol en er is voldoende aanvoer voor iedereen.

