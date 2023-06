In deze zomerbars kun je nu al genieten van de zon

De zon is er gekomen om een tijdje te blijven, wat menig horeca-uitbater ertoe heeft verleid de stoelen buiten te zetten. Wij brachten de leukste lokale zomerbars uit Vlaanderen en Brussel in kaart.

ANTWERPEN

Bar Chapel, Antwerpen

Een gezellige pauze in het groen? Dankzij deze verborgen parel in Borgerhout krijg je een instant vakantiegevoel. Sanne en haar team serveren er kleurrijke cocktails, frisse iced tea en iced koffie, en lekkere lokale biertjes. In de kloostertuin van Bar Chapel krijg je bovendien elke week lekkers voorgeschoteld van een andere gastkok.

Adres: Kerkstraat 150, 2060 Antwerpen. Meer info vind je hier.



Bar Noord, Antwerpen

Deze zomerbar in Park Spoor Noord biedt cocktails, ovengebakken pizza’s, salades en ander fingerfood aan. Neem plaats in een ontspannen, muzikale sfeer en geniet van je uitzicht op het park. Elke zon-en feestdag kun je er terecht voor een heerlijke brunch en voor bedrijven en grote groepen voorziet Bar Noord speciale formules.

Elke dag open vanaf 11u tot middernacht. Check de website voor meer info.



Jardin Albert, Herentals

Deze met groen omgeven zomerbar van Bar Bier opent dit jaar opnieuw de deuren. Je kan er gezellig proeven van een lokaal biertje of een cocktail en je honger stillen met een van de huisgemaakte pizza’s.

Adres: Vennen 35, 2200 Herentals. Klik hier voor meer info en openingsuren.



Bar Paniek, Antwerpen

Bar paniek is een gezellige ontmoetingsplaats voor de creatieveling. Tijdens de zomer worden er verschillende expo’s georganiseerd op deze unieke plaats in Antwerpen, vlakbij het water. Het café is elke dag open van 11u tot 23u.

Adres: Kattendijkdok-Oostkaai 21B, 2000 Antwerpen.

Hellegat Hof, Niel

Bij Hellegat Hof bevind je je in het groen aan de dijk van de Rupel. Het is een kleine, charmante zomerbar die wordt opengehouden door mensen met een beperking.

Adres: Noeverseweg 34, Niel. Check hun Facebookpagina voor meer info.



LIMBURG

Jardin du Commandeur

Kom tot rust in de Jardin du Commandeur. Van woensdag tot en met zondag kun je vertoeven in een groene omgeving langs het Kasteel van Ordingen. Voor de fietsliefhebbers is er elke woensdag ‘midweekfietsen’, terwijl je op zondagavonden kunt genieten van de beste livemuziek tijdens ‘jardin musical’.

Adres: Ordingen-Dorp 50, 3800 Sint-Truiden. Meer info vind je hier.

Bij Jardin du Commandeur bevind je je vlak naast het Kasteel van Ordingen © Jardin du Commandeur

’t Huis Zonder Naam, Hoepertingen

De zomerbar van ‘t Huis Zonder Naam bevindt zich middenin het groen. Je kijkt vanop het terras uit op een dierenweide en een natuurlijke vijver. In de omgeving rond de bar kun je verschillende mooie wandelingen maken. Dat maakt van ‘t Huis Zonder Naam de ideale plek voor een pauze.

Adres: Helshovenstraat 41, 3840 Hoepertingen. Voor de openingsuren kun je hier terecht.

Vanop het terras van ’t Huis Zonder Naam kijk je uit op het groen © 't Huis Zonder Naam

Terland Beach, Dilsen-Stokkem

Voor een totale strandervaring kun je terecht bij Terland Beach in Terhills. Plof je neer in een strandbed en relax op een van de mooiste plekken van België. Een sunbed moet je reserveren via de app, maar je kunt er ook gewoon iets gaan drinken in de zomerbar. Liever geen zand tussen de tenen? Neem dan plaats in The Shelter, de overdekte outdoor bar. Ook handig om te weten: Terland Beach is de enige plaats aan het meer van Terhills waar je mag zwemmen.

Elke dag geopend vanaf 11u. Reserveren is verplicht en doe je hier.

© Ter Land

Barnoe Bar, Heusden-Zolder

Barnoe begint aan haar zesde editie van een pop-up zomerbar. Je kunt er elke dag genieten van zomerse muziek en tapas aan het Albertkanaal van Heusden-Zolder. Deze zomerbar is een toevluchtsoord voor zij die terug willen naar de basics van gezelligheid: praten, ontmoeten, ontdekken en samen mooie momenten delen. Kindjes kunnen zich uitleven in de vernieuwde speeltuin of op het springkasteel.

Adres: Laarstraat 41, 3550 Heusden-Zolder. Klik hier voor de openingsuren.

© Barnoe

Alice’s Garden by Wonderbar, Genk

Voor magische zomeravonden moet je bij Alice’s Garden zijn. Dompel je onder in de wereld van Alice in Wonderland dankzij deze feeërieke zomerbar in de serre van het Molenvijverpark in Genk. De mensen van Wonderbar serveren je zomerse cocktails en lekker eten in samenwerking met OFYR.

Open van maandag tot en met zondag vanaf 11u. Check de website voor meer info.

Dompel je onder in de sfeer van Alice in Wonderland bij Alice’s Garden in Genk © David van Bael

OOST-VLAANDEREN

Absolut Beach, Oudenaarde

Bij Absolut Beach waan je je deze zomer in Ibiza. Geniet er van een muzikale, ontspannende sfeer met hier en daar een verfrissende cocktail. Er staan ook verschillende evenementen op het programma, zoals een brunch en barbecue. Allemaal onder het motto: ‘Life is Better at the Beach’.

Adres: Galgestraat 157, 9700 Oudenaarde. Meer info vind je op de website.

© Absolut Beach

Le Jardin Secret by Lauretta & the Nightingale, Munkzwalm

Lauretta & the Nightingale opent deze zomer een bar in de tuin van de patisserie. In Jardin Secret kun je niet alleen genieten van een verfrissend drankje, maar ook van een stukje taart en andere hapjes. Een pluspunt: de bar bevindt zicht te midden van verschillende fiets-en wandelroutes. Ideaal voor een pauze, dus.

Adres: Gaverbosdreef 2, 9630 Munkzwalm. Nog tot en met 21 augustus. Meer info vind je hier.



Gazon, Gent

Bij Gazon in Gent vind je de hele zomer lang een reeks uiteenlopende activiteiten. Denk aan een vaderdagbrunch, closet sale, yogasessie of afterwork. En dat allemaal in een groenovergoten plantentuin.

Adres: Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent. Op de website vind je meer info.



Bloom, Aalst

Bloom opent deze zomer weer de deuren. Het is de enige zomerbar die je dit jaar vindt in de buurt van Aalst. Laat je verrassen door een zomerse cocktail en stil je honger met hun huisgemaakte hapjes.

Adres: Affligemdreef 164, 9300 Aalst. Meer info is te vinden op hun Facebookpagina.

La Tienda Zomerbar, Dendermonde

In Dendermonde kun je deze zomer plaatsnemen op het terras aan het water bij de Bogaerdbrug. La Tienda Zomerbar (voorheen Blauwer) wordt uitgebaat door Didier & Majella van La Tienda Gastrobar. Speciaal voor de gelegenheid hebben ze hun menukaart aangepast aan het zomerse weer.

Adres: Papiermolenstraat 1, 9200 Dendermonde. Meer info vind je op de Instagrampagina.



WEST-VLAANDEREN

Sensi, Oostkamp

Sensi is een Glamping en pop-up restaurant in de omgeving van het kasteel van Oostkamp. In het restaurant wordt gekookt op een op vuur gestookte buitenkeuken. Hun zomerbar bevindt zich in het Lakenbos tussen het groen.

Adres: Lakebossendreef 4, 8020 Oostkamp.



Bar Botanique, Kortrijk

Bar Botanique heeft voor de zomer bijzondere activiteiten in petto: goochelkunsten, yoga en salsa. Je kunt natuurlijk ook volledig tot rust komen in de vijvertuin of onder de hoge bomen. Heb je een hongertje, dan kun je profiteren van de lokale foodtruck. Op zondagen worden er ook barbecues georganiseerd.

Adres: Oudenaardsesteenweg 379, 8500 Kortrijk.



Bar Boer, Oudenburg

Nog tot en met 31 augustus kun je terecht in Oudenburg voor deze zomerbar van Bar Boer. Hun concept is zomers simpel: “fun, drinks & music”. Voorlopig staat er op 22 juli al een concert van Liquid Molly op de agenda.

Adres: Polder 33A, 8460 Oudenburg. Meer info vind je op de Facebookpagina.

FAYARD pop-up cinema en zomerbar, Brugge

Zin in een film op een zwoele zomeravond? Aan het Kasteel Les Fayards kun je er elke zaterdagavond eentje meepikken. Maak het gezellig met een frisse cocktail. Liever binnen? Op zondagen zijn er gratis indoor filmvoorstellingen.

Adres: Pelderijnstraat 54, 8310 Sint-Kruis. Open vanaf 17 juni. Het volledige programma vind je hier.



Kiki Beach, Knokke

Wil je een echte zon, zee en strandervaring? Ga dan eens langs bij Kiki Beach in Duinbergen. Je kunt er een ligstoel, windscherm of parasol reserveren en genieten van een heerlijke cocktail in een familiale sfeer. Verder is er ook een playground voor de kinderen en een lounge voor als je liever niet languit wilt zonnen op het strand.

Meer info vind je op de website.



BRUSSEL

La Grande Terrasse by AUM, Kraainem

Vorige week vrijdag onthulde Aum het nieuwe terras “La Grande Terrasse”, aan de rand van het Zoniënwoud. Je kunt er heerlijk genieten van hun signature cocktails aan de buitenbar. Proef er van hun selectie hapjes om te delen of ontdek er een van hun drie unieke burgers uit hun moderne, Indisch geïnspireerde keuken.

Adres: Mechelsesteenweg 455, 1950 Kraainem. Telkens open vanaf 17u.



La Guinguette Populeir, Schaarbeek

In het Josaphatpark in Schaarbeek kan je relaxen op het terras van La Guinguette Populeir. Je kunt er gaan brunchen of lunchen met een keuze tussen onder andere pannenkoeken, piadina en salades. Op sommige dagen kan je genieten van zomerse livemuziek. De openingsuren variëren, dus je kijkt best even op de Facebookpagina.

Adres: Josaphatpark – Schaarbeek. Open tot 1 oktober. Hier vind je meer info.

Guinguette Maurice, Brussel

In het Jubelpark vind je Guinguette Maurice, waar je terecht kunt voor tal van activiteiten zoals yoga, straattheater, salsa en bowling. De bar blijft nog open tot 24 september en serveert lokale en biologische producten.

Kijk op de website voor meer info.



Secret Rooftop Bar by Warwick, Brussel

Het mooie hotel Warwick bouwt deze zomer zijn dakterras om tot zomerbar. Geniet van de zonsondergang met een drankje in de hand en uitzicht op de Grote Markt.

Adres: Hotel Warwick, Duquesnoystraat 5, 1000 Brussel. Meer info vind je op de website.



Summer Terrace by The Dominican

Vier de zomer op het zomerterras van The Dominican, in de verkeersvrije zone achter de Munt. Je kunt er van maandag tot zaterdag terecht voor drankjes, lunch en diner. De focus ligt daarbij op zeevruchten en kaviaar.

Adres: Léopoldstraat 9, 1000 Brussel.

© The Dominican

VLAAMS-BRABANT

Zichtbar, Diest

In Diest geniet je een volle zomermaand van allerlei gratis events. Zichtbar rekent daarvoor op vrije bijdragen van creatievelingen. Tot nu toe op de planning: een muzikale peepshow met funk en rockmuziek, en een dj set verzorgd door De STrooperij, mét hapjes.

Open vanaf vrijdag 2 juni tot en met zondag 9 juli. Check de website voor meer info.

© Peter van Gelder

Bar Bâtard, Vilvoorde

Bar Bâtard is een gezellige ontmoetingsplaats voor groot en klein. Je kunt er proeven van zelfgebrouwen bier en ovengebakken zuurdesempizza’s (enkel op vrijdag). Daarnaast staan er de hele zomer lang tal van activiteiten op het programma, zoals afterwork op donderdag.

Adres: Mechelsesteenweg 255, 1800 Vilvoorde.

© Maxim Verbueken

Heldenbar, Tienen

Deze pop-up bar in centrum Tienen wordt elke week uitgebaat door een andere vereniging en bevindt zich in het groen. Neem plaats in deze lounge met een verfrissend drankje in de hand, terwijl je kinderen zich gaan amuseren in de nabijgelegen speeltuin.

Adres: Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen. Nog open tot en met 24 september. Hier vind je meer info.

HAL5, Kessel-Lo

In Kessel-Lo is het gezellig vertoeven bij Hal 5. Deze bar bevindt zich vlakbij het station van Leuven en is hete hele jaar door open. Je kunt er in de zomer plaatsnemen in de strandstoeltjes op het grasveld en genieten van de zonsondergang. Mag er wat meer activiteit bij? Je hoeft je deze zomer niet te vervelen. Neem een kijkje op de website voor de volledige planning.

Adres: Eénmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo



Grâce Matinée, Leuven

Op het Alfons Smetsplein in Leuven kun je nog tot en met 1 oktober genieten van een breed aanbod aan hapjes en drankjes. Die worden verzorgd in samenwerking met lokale handelaars. Voor de kleintjes is er randanimatie voorzien en kunstenaars kunnen er een plekje reserveren voor een expo-stand.

Op de website vind je meer info.