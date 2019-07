Het gerenommeerde Amerikaanse wijnmagazine Wine Spectator heeft zijn Restaurant Awards uitgereikt. Met de prijzen bekroont de jury 3791 restaurants met uitstekende wijnkaart. Ook zes Belgische zaken mogen een jaar lang uitpakken met hun nominatie.

Heeft een restaurant een goed uitgebalanceerd wijnaanbod en is de match tussen wijn en eten op punt gesteld, dan komt het in aanmerking voor een Restaurant Award van het magazine Wine Spectator. Er zijn drie levels: een glaasje duidt op de 'gewone' Award of Excellence, twee glaasjes staan voor de Best of Award of Excellence, bij drie glaasjes heb je te maken met een Grand Award Winner.

Ook zes Belgische restaurants hebben de mooie erkenning dit jaar (opnieuw) op zak. Het gaat om Restaurant Marcel (twee glaasjes), The Glorious (twee glaasjes), Pazzo (een glaasje), Dôme (een glaasje) - allemaal in Antwerpen -, Paul de Pierre (twee glaasjes) in Maarkedal en Convento (een glaasje) in Leuven.

Meer bekroonde wijnadresjes vind je op de website van Wine Spectator.