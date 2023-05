In beeld: de mooiste voedselfoto’s van het jaar

De winnaars van de Pink Lady® Food Photographers of the Year 2023 zijn aangekondigd, inclusief Belgisch werk om van te smullen! Hier zijn de winnende foto’s.

The Candy Man, door Jon Enoch

De Britse fotograaf Jon Enoch is uitgeroepen tot beste food photographer. Hij nam zijn portret The Candy Man in de straten van Mumbai. Verkopers van suikerspin stellen er hun producten tentoon als ware kunstinstallaties, om zoveel mogelijk klanten aan te trekken. Een knap staaltje creatieve marketing.

The Candy Man, de winnaar van de Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023. Het is een portret van Pappu Jaiswal, een suikerspinverkoper. © Jon Enoch

Adua’s Kitchen, door Carla Sutera Sardo

Een journey down memory lane, zo omschrijft de fotografe van Adua’s Kitchen haar portret, waarmee ze de Claire Aho Award voor vrouwelijke fotografen behaalde. De foto beeldt een 86 jaar oude vrouw af, die haar vertrouwelijke huis moest verlaten tijdens de coronapandemie.

Adua’s Kitchen won de Claire Aho award voor vrouwelijke fotograaf. © Carla Sutera Sardo

The Waffle Baker, door Regula Ysewijn

In de categorie Claire Aho Award for Women Photographers eindigde de Belgische Regula Ysewijn derde met The Waffle Baker, een zelfportret.

The Waffle Baker, het zelfportret van Regula Ysewijn. © Regula Ysewijn

Let them Eat Cake, door Keiron George

Keiron George interpreteert met deze foto ‘Qu’ils mangent de la brioche’ door een Britse lens. Het beeld maakt deel uit van de collectie Beauty in Destruction, die de fotograaf samenstelde met Frankie Turner.

Let them Eat Cake wint de Food Stylist Award. © Keiron George

In the Storm, door Khanh Phan Thi

Dit is het winnende beeld in de categorie Bring Home the Harvest. Khahn Phan Thi legde een visser vast die de storm in Lap An Lagoon, Vietnam, trotseert om zijn buit binnen te halen. Veel vissers wachten tot het waterpeil er lager komt te staan, omdat de vissen vast komen te zitten in plassen en zo gemakkelijker te vangen zijn.

In the Storm van Khanh Phan Thi is de winnaar in de categorie Bring Home the Harvest © Khahn Phan Thi

Anchang Sugar Dance Artist, door Zhonghua Yang

De suikerdanser die je op deze foto ziet, is bezig met het bewerken van witte suiker. Dat is een specialiteit uit de provincie Zhejiang in China. Zhonghua Yang mocht met dit beeld de The Philip Harben Award for Food in Action mee naar huis nemen.

Anchang Sugar Dance Artist van de Chinese fotograaf Zhonghua Yang won de Philip Harben Award for Food in Action. © Zhonghua Yang

Dinner with the King and Queen of Sweden, door Jonas Borg

De Zweed Jonas Borg maakte een beeld van Sverigemiddagen of Het Diner van Zweden. Dat is een jaarlijks diner voor hooggeplaatsten die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan hun lokale gemeenschap. Zij worden door de koning en koningin van Zweden uitgenodigd voor een groots diner als eerbetoon.

Dinner with the King and Queen of Sweden, de foto van Jonas Borg, is winnaar in de categorie Food for Celebration. © Jonas Borg

Flowing Still Life, Greengrocery Project, door Elisa Villa

Elisa Villa wint de MPB Award for Innovation met haar afbeelding van drijvende citroenen en iets wat een groene groente kan voorstellen. Of is het groene vis?

Flowing Still Life, Greengrocery Project van de Italiaanse fotografe Elisa Villa, wint de MPB Award for Innovation. © Elisa Villa

Lunchtime at the General Hospital of Popokabaka, the Congo, door Ann-Sophie Deldycke

Nog een Belgisch talent dat een prijs mee naar huis mocht nemen is Ann-Sophie Deldycke. Ze ontroert met haar portret van twee Congolese kinderen, die samen lunchen na een operatie en zorg dragen voor elkaar, ondanks dat ze elkaar niet kennen.