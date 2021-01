Impossible Foods, de producent van onder meer de bekende vegetarische burger, heeft een stevige prijsverlaging doorgevoerd. 'En het zal niet de laatste zijn', klinkt het.

De vraag naar Impossible Burgers blijft stijgen, en toch besloot producent Impossible Foods de prijs ervan net als in 2020 opnieuw te verlagen. Amerikanen betalen vanaf nu vijftien procent minder voor de net-als-vlees-burger en daardoor is de prijs over de oceaan op dit moment gelijk aan wat ze er betalen voor een goed stuk biologisch rundvlees.

Communicatieverantwoordelijke Rachel Konrad vermeldt aan FoodNavigator evenwel dat er - dit jaar nog - verdere prijsdalingen op de agenda staan. De Impossible Burger is op dit moment immers nog drie keer zo duur als 'gewoon' gehakt, terwijl het de bedoeling is op de duur op gelijk niveau te komen. 'Zo wordt het immers een no brainer om te kiezen voor plantaardig', aldus Konrad.

Ook allerlei andere alternatieven voor dierlijke producten zitten in de pijplijn, weet Impossible Foods te vertellen. Zo kunnen we binnen het jaar ook diervrije melk, steak, 'kip' en eieren verwachten.

In België zal je nog niet meteen kunnen profiteren van de prijsverlagingen. Europese wetgeving weert immers de burgers van Impossible Foods voorlopig nog, doordat ze genetisch gemodificeerde ingrediënten bevatten en meer onderzoek nodig is voordat ze kunnen worden toegelaten op de Europese markt.

Wordt 2021 het jaar van de lang verwachte grote doorbraak van vegan producten? Zeker zullen we dat uiteraard pas over enkele maanden weten, maar het is alleszins wel wat mensen die het kunnen weten verwachten. Zo vertelde ook al Maxime Willems, stichter van het experimenteel foodlab Proef!, dat steeds meer lekkere plantaardige producten hun weg zullen vinden naar de mainstream.

