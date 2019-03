Ikea tegen voedselverspilling: haal overgebleven maaltijden op

Klanten kunnen vanaf nu overgebleven Ikea-maaltijden bestellen via de Too Good To Go app en afhalen in alle Belgische woonwarenhuizen. 's Avonds voor sluitingstijd kan je een voor- en hoofdgerecht of een hoofdgerecht en dessert voor 2,99 meenemen. Zo hopen beide partners voedselverspilling te vermijden. Om ook geen extra afval te veroorzaken, worden klanten uitgenodigd om hun eigen voorraadoosjes mee te nemen.

Jonas Mallisse, initiatiefnemer van bij Too Good To Go, droomt ervan om dit jaar met de app één miljoen maaltijden te redden. Hij hoopt dat deze samenwerking zal leiden tot dat doel.