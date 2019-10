Op vijf jaar tijd is het aantal slagers en delicatessenwinkels in ons land met 7,3 procent gedaald.

Op tien jaar tijd gaat het zelfs om een vermindering van 20 procent, blijkt uit een analyse zaterdag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van de cijfers van statistiekbureau Statbel.

In 2018 waren er 3.432 slagers of delicatessenwinkels in België. Dat zijn er 356 minder dan in 2013. 'Dat betekent dat er in ons land elke week meer dan één slager verdwijnt', aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. In 2008 waren er nog 4.270 zelfstandige slagers en delicatessenwinkels.

Het NSZ ziet verschillende oorzaken voor deze evolutie, onder meer de wereldwijde trend om minder vlees te eten. 'Door een ecologisch bewustzijn wenden consumenten zich meer tot andere producten, zoals peulvruchten, die ook eiwitten bevatten.'

Administratieve rompslomp

Mattheeuws stelt verder vast dat het steeds moeilijker is om slagers te vinden die een eigen zaak willen starten of een bestaande slagerij willen overnemen, mede door de vele controles van de overheid en de concurrentie met supermarkten. 'Net als alle zelfstandigen hebben slagers te maken met veel administratieve lasten en worden ze onderworpen aan heel gedetailleerde controles door het FAVV. Dit verhoogt de werkdruk en het aantal werkuren waardoor het voor velen niet meer haalbaar is.'

Verder slaat de studierichting bij veel jongeren niet meer aan. 'Bovendien lokken de supermarkten (nog niet) afgestudeerde slagers, waardoor er minder zelfstandige slagers zijn en het risico toeneemt dat bestaande zaken niet meer worden overgenomen', aldus Christine Mattheeuws.

Er zijn wel aanzienlijke regionale verschillen. In Vlaanderen en Wallonië was er over vijf jaar een daling met respectievelijk 7,9 pct en 8,3 pct. In Brussel was er een lichte stijging van 2,8 procent. 'In de hoofdstad is er een vrij grote vraag naar halal-slagerijen, wat waarschijnlijk een gedeeltelijke verklaring is voor deze stijging.'