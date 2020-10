Restaurants die tijdens de verplichte sluiting (opnieuw) afhaalmaaltijden aanbieden, mogen daarbij geen alcoholische dranken verkopen. Dat staat in het ministerieel besluit. Horeca Vlaanderen vindt dat 'oneerlijke concurrentie' ten opzichte van de supermarkten, die wel alcohol mogen verkopen tot 20 uur.

'We hebben een lijst met vragen gestuurd naar de FOD Binnenlandse Zaken over het ministerieel besluit, onder meer over die passage', zegt Kaatje Lucas, woordvoerder van Horeca Vlaanderen, dinsdag. 'Ondertussen raden we onze leden aan om de wet te volgen.'

Over mogelijke juridische stappen, zoals een beroep tot nietigverklaring van de verplichte sluiting bij de Raad van State, neemt Horeca Vlaanderen in de komende dagen een beslissing.

