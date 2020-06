Drie vierde van de ondernemers in de horeca vreest voor een omzetverlies van minstens 70 procent deze zomer. Dat blijkt uit een bevraging van Horeca Vlaanderen.

De beroepsorganisatie zegt dat er nood is aan perspectief op iets langere termijn en richtlijnen die veiligheid en economische haalbaarheid combineren.Vooral feestzaaluitbaters, cateraars, traiteurs en uitbaters van foodtrucks zijn pessimistisch over de komende zomer.

Door de coronacrisis zien acht op de tien ondernemers 75 tot 100 procent van hun opdrachten geannuleerd of verplaatst worden naar volgende zomer. Op de enkele feesten die toch doorgaan mogen maximum 50 personen per groep aanwezig zijn. Dat is te weinig om rendabel te zijn, klinkt het, en daarom wil 90 procent van de bevraagden dat meer mensen de feesten mogen bijwonen.

Afhaal en delivery

Ondernemers zoeken manieren om hun omzetverlies goed te maken. Zo doet 78 procent van de traiteurs afhaal of delivery. Bij catering en feestzalen doet de helft van de ondernemers dit. Een op de tien feestzalen wordt zelfs omgevormd tot restaurant. Voor foodtrucks zijn er dan weer weinig opties om de vele kosten op te vangen. Daarnaast hopen ze dat het najaar beter zal zijn, maar ook daarover bestaat geen zekerheid. Er is volgens Horeca Vlaanderen dan ook dringend nood aan perspectief op iets langere termijn, en op veilig en economisch haalbaar kunnen ondernemen.

'Zelfs als er morgen groen licht is, heeft een feestzaal of cateraar niet direct de dag erop activiteiten of boekingen terwijl de kosten doorlopen. Het toepassen van dezelfde veiligheidsregels als die voor de eetgelegenheden lijkt ons de logische keuze', zegt CEO Matthias De Caluwe.

De beroepsorganisatie zegt dat er nood is aan perspectief op iets langere termijn en richtlijnen die veiligheid en economische haalbaarheid combineren.Vooral feestzaaluitbaters, cateraars, traiteurs en uitbaters van foodtrucks zijn pessimistisch over de komende zomer. Door de coronacrisis zien acht op de tien ondernemers 75 tot 100 procent van hun opdrachten geannuleerd of verplaatst worden naar volgende zomer. Op de enkele feesten die toch doorgaan mogen maximum 50 personen per groep aanwezig zijn. Dat is te weinig om rendabel te zijn, klinkt het, en daarom wil 90 procent van de bevraagden dat meer mensen de feesten mogen bijwonen. Ondernemers zoeken manieren om hun omzetverlies goed te maken. Zo doet 78 procent van de traiteurs afhaal of delivery. Bij catering en feestzalen doet de helft van de ondernemers dit. Een op de tien feestzalen wordt zelfs omgevormd tot restaurant. Voor foodtrucks zijn er dan weer weinig opties om de vele kosten op te vangen. Daarnaast hopen ze dat het najaar beter zal zijn, maar ook daarover bestaat geen zekerheid. Er is volgens Horeca Vlaanderen dan ook dringend nood aan perspectief op iets langere termijn, en op veilig en economisch haalbaar kunnen ondernemen. 'Zelfs als er morgen groen licht is, heeft een feestzaal of cateraar niet direct de dag erop activiteiten of boekingen terwijl de kosten doorlopen. Het toepassen van dezelfde veiligheidsregels als die voor de eetgelegenheden lijkt ons de logische keuze', zegt CEO Matthias De Caluwe.