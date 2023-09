Hopspot in Ertvelde: Belgische brasserie voor bierliefhebbers

Alle verfijnde gastronomische creaties ten spijt: niets maakt mij enthousiaster dan een goede brasseriekaart. Staan er garnaalkroketten, oesters en rundertartaar met frieten op het menu, dan krijg ik keuzestress. Maar een brasserie vinden waar je niet teleurgesteld van tafel gaat, is geen sinecure. Gelukkig zijn er zaken zoals Hopspot, een nieuw restaurant met microbrouwerij van Brouwerij Van Steenberge. Zowel in het glas als op het bord wordt er ingezet op bier.

De moderne eetzaal is het resultaat van een fikse verbouwing van de tweehonderd jaar oude stallen. Op de drankkaart staat naast een uitgebreide selectie bieren ook een leuke reeks biercocktails. Wij kiezen als aperitief voor een verfrissende michelada. Hopspot maakt zijn eigen interpretatie van deze Mexicaanse biercocktail met een fris witbiertje en een pittig zoutrandje: een perfecte uitvoering. Naast ons staat de snijmachine waarop voor het aperitief fijne sneetjes coppa worden afgesneden, samen met een bordje knapperige groenten een lekker hapje. Volgen in een aangenaam snel tempo: de vitello tonnato met een sausje van gerookte makreel in plaats van tonijn (een duurzame en geslaagde wissel) en garnaalkroketten met een bisque op basis van Oud Bruin. Bij elk gerecht wordt hier een passend glaasje bier aangeraden. De voorgerechten hebben de verwachtingen hoog gespannen, maar de hoofdgerechten stellen niet teleur. Een bord rijke puree met garnalen en noordzeevis wordt afgewerkt met een frisse ‘bière blanc’, een botersaus die wordt opgefrist door witbier in plaats van witte wijn. Een geslaagd experiment, zo toont de lege sauskom. Ook de hamburger (krokant gesmasht zoals de culinaire mode dat voorschrijft) is van een zeldzame perfectie: het zelfgemaakte broodje met bierdraf van de brouwerij is zoet en licht zodat er nog plaats is voor de verdienstelijke frietjes met huisgemaakte mayonaise.

Als dessert verschijnt er een delicaat taartje van krokante koekjes, aardbei en een eigenzinnig ijsje van geranium op het bord. Daarnaast een elegante brownie met moutijs, bierkaramel en zoetzure kersencompote. Hopspot brengt eigentijdse brasseriekeuken op z’n best.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."