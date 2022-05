Michelin toont zich gul: België is een nieuw driesterrenrestaurant en heel wat andere topzaken rijker

We hebben er langer op moeten wachten dan anders, maar in het Théatre Royal van Bergen werd vandaag dan toch de nieuwe Michelingids bekend gemaakt. Ons geduld werd gelukkig beloond: België is nog steeds een land waar je bijna moeite moet doen om géén sterrenzaak binnen te wandelen.

Nog voor de nieuwe Michelingids bekend gemaakt werd, geldt 2022 als een atypisch jaar voor het gastronomische bolwerk der traditie. Zo vindt de bekendmaking door de laatste uitwassen van de corona-epidemie opnieuw niet plaats in november – en zelfs niet in februari, zoals aangekondigd toen het gebeuren voor een eerste keer werd uitgesteld – , maar wel in mei. En dat is niet de enige ommezwaai die de organisatie maakt, want voor het eerst sinds het ontstaan van de rode gids in 1904 zal er nu geen papieren versie gedrukt worden. Liefhebbers van het betere eten moeten het anno 2022 stellen met de online versie en een app. Verraden de aanpassingen een nieuwe wind in de selectie van restaurants? Of vindt Michelin het nu wel genoeg met al die veranderingen en klampen de inspecteurs zich vast aan hun vaste waarden? Een ding is zeker: de organistatie wist de spanning erin te houden.

Echt applaus

Dat gaan wij in dit belevingsverslag van de ceremonie ook doen, want voor we onthullen wie die derde ster uit de titel binnenrijft, is er nog heel wat ander mooi nieuws om te vertellen. Neem nu bijvoorbeeld de zaken waarop Michelin voor de echte aanvang van de ceremonie graag de aandacht op vestigt, die goed eten hoog in het vaandel dragen, maar daar niet noodzakelijk een hoog prijskaartje aan hangen. Die 24 zaken, vooral gelegen in Wallonië, werden opgenomen in de parallelle selectie Bib Gourmands.

Voor de ceremonie goed en wel van start kon gaan, blikte Michelin bovendien ook nog terug op de ietwat bijzondere bekendmaking van haar editie voor 2021: die verliep volledig via zoom. Alle nieuwe sterrenchefs van toen hadden dus eerst nog recht op hun welverdiende applaus.

Awards

Naar goede gewoonte worden er ook eerst nog een aantal prijzen uitgereikt voor talent in de Belgische gastronomie. De S. Pellegrino Young Chef Award gaat dit jaar naar de vijfentwintigjarige Ruben Christiaens van restaurant Vintage in Kontich, en hij moest niet te ver weglopen tijdens de ceremonie, want hij zou snel opnieuw op het podium gevraagd worden. Maxime Sanzot van Racines mag zich dan weer een jaar lang de beste sommelier van België volgens Michelin noemen.

Ook de vorig jaar geïntroduceerde (en niet zonder kritiek gepasseerde) Groene Michelinster vindt dit jaar terug zijn weg naar de online Michelingids. Die ecologische lijst restaurants wordt dit jaar aangevuld met ¡Toma! van Thomas Trouplin. Ook die chef zou twee keer op het podium passeren.

Sterren

En dan begint het feestje eindelijk echt. Maar liefst zestien restaurants ontvangen dit jaar hun eerste ster. Drie restaurants klimmen een trapje hoger en verdubbelen hun sterrenaantal. En als klap op de vuurpijl krijgt ons land er opnieuw een driesterrenzaak bij. Onder andere Antwerpen, en dan vooral het gastronomische hart rond de Kruidtuin, verankert zijn positie op de culinaire kaart.

Heel wat nieuwe namen dus in de eerste exclusief online gids van Michelin. Vintage uit Kontich is nog maar twee jaar open, maar de inspecteurs bekronen de gedetecteerde belofte van Ruben Christiaens en zijn team meteen niet alleen met de eerder vermelde Young Chef Award, maar ook met een ster. Andere opvallende naam in het lange rijtje nieuwkomers aan het sterrenfirmament is Fleur de Lin van Lode De Roover, de chef die ons land twee edities terug vertegenwoordigde op de Bocuse d’Or en daarvoor nu optreedt als coach. Met een eerste ster voor Tinèlle in Mechelen wordt chef Ken Verschueren gelauwered als erg consistente chef, want enkele jaren terug deed hij hetzelfde met zijn zaak De Tuinkamer. Alle andere debuterende sterrenrestaurants vind je in deze lijst.

Een tweede ster gaat onder meer naar Colette – De Vijvers van Thijs Vervloet, die op het podium gewag maakt van grote offers en hard werk, maar wel zichtbaar geraakt is: ‘Het doel is bereikt.’ Een ander mooi Belgisch verhaal in de maak wordt vandaag geschreven door Yves Mattagne. Die haalde opnieuw een tweede ster binnen voor La Villa Lorraine by Yves Mattagne. Dat Brussels instituut bestaat al sinds 19e eeuw en raakt na een glorieuze periode in de jaren tachtig zijn drie toebedeelde sterren een voor een kwijt. Vandaag lijkt de teloorgang definitief afgewend. Ook Gert De Mangeleer en Joachim Boudens mochten hun vertrouwde biotoop weer opzoeken tijdens de ceremonie, want ook zij kregen een tweede ster voor Hertog Jan at Botanic, iets wat ze zelf omschrijven als ‘een kleinschalig concept met slechts vijf tafeltjes, waardoor we ons volledig kunnen smijten op dat creatieve’.

Nieuwe derde sterren lijken er dit jaar niet uitgedeeld te worden, maar er werd we nog een klein feestje gebouwd voor Viki Geunes, die er vorig jaar een won en zijn verdiende applaus nog niet had kunnen ontvangen. Die nam nog eens de tijd om zijn hele team te bedanken. ‘Je wordt een tijdje geleefd als je een derde ster krijgt, maar het is een ongelofelijk gevoel dat we hopelijk nog lang kunnen ervaren.’ Dan wordt de ceremonie afgesloten. Of toch niet! Want op het allerlaatste nippertje blijkt er nog een verrassing uit de bus te komen: België heeft opnieuw drie driesterrenrestaurants. Boury in Roeselare wordt bekroond met zijn derde ster. ‘Dit is een immense verrassing. De geruchten en speculaties waren er wel. Wat een sublieme bekroning voor al het werk van mezelf, mijn team en mijn famile en gezin.’