Hof Van Cleve opnieuw beste Belgische restaurant volgens Foodtaster

Bartholomeus, in Heist, en La Source, in Lanaken, vervolledigen de top vijf. Volgens Foodtaster hebben Bartholomeus en La Source het meeste groeipotentieel. In de top-40 die de site vorig jaar publiceerde was Hof van Cleve ook al de nummer 1, gevolgd door Bon Bon van Christophe Hardiquest (Sint-Pieters-Woluwe) op 2 en Bartholomeus op 3. Bon Bon prijkt dit jaar op de zesde plaats. Foodtaster.be bestaat sinds 2014, en werd opgericht door maître sommelier François Huysmans. De site zegt volledig onafhankelijk te werken en bijna 10.000 bezoekers per maand over de vloer te krijgen.