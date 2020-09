Een unieke maaltijd kan je reis onvergetelijk maken, maar een goed restaurant vinden in een onbekend land is niet altijd simpel. Vijf foodies delen welke technieken zij gebruiken om op reis de beste bistro, nieuwste wijnbar of dat ene authentieke adresje te vinden. 'Ga af op natuurwijnen!'

Gepassioneerde foodie: Pieter Jelle De Brue is oprichter van pimenton.be, een webshop voor foodies en hobbykoks waar je ingrediënten kunt kopen die je in kookboeken vindt, maar zelden in de supermarkt. Denk aan zwarte knoflook, Japanse somen-noedels of rode dukkah. Tips & tricks: 'Ik hou het hele jaar door mijn ogen open. Lees ik over een restaurant of speciaalzaak in het buitenland die me boeit, dan noteer ik de naam op een lijstje en bewaar ik het adres meteen in Google Maps. Zo hou ik lijstjes bij voor reeds geplande reizen, voor steden en landen waar ik ooit hoop te komen en plaatsen als Amsterdam, Londen, Stockholm en Kopenhagen, waar ik vaak ben. Input voor mijn lijstjes haal ik uit de culinaire rubrieken van buitenlandse media zoals The Guardian of BBC Good Food, maar de meeste adressen haal ik uit kookboeken. Om te weten welke ingrediënten ik in mijn webshop moet voorzien, koop ik maandelijks een vijftal nieuwe kookboeken van populaire of opkomende chefs die naast recepten vaak ook vermelden welke restaurants of leveranciers hen inspireren. Deze maand kwam er een nieuw kookboek uit van Yotam Ottolenghi en Ixta Belfrage, een vrouwelijke chef die mee recepten ontwikkelt voor de Brits-Israëlische chef, maar ook in heel wat Zuid-Amerikaanse restaurants heeft gewerkt en interessante plekken kent. Via kookboeken leer ik nieuwe zaken kennen nog voor ze bij het grote publiek bekend zijn. Eens aangekomen op mijn bestemming, scrol ik gewoon door mijn lijstje, maar voor drukbezochte restaurants reserveer ik weken op voorhand een tafeltje. Uiteraard is het ook leuk om last minute te kiezen waar je wilt eten, maar TripAdvisor zal ik in dat geval nooit raadplegen omdat het een platform is waar restaurants door toeristen worden beoordeeld, niet door kenners. Liever vraag ik mijn hoteluitbater naar een leuk en ondergewaardeerd adres dat populair is onder locals. In Chicago ben ik zo eens in een geweldig Indisch-Mexicaanse zaak beland die altijd volzet is, maar waar de hotelreceptionist mij nog een zitje wist te fiksen.' Culinaire wereldreis: 'Kaapstad, Tokio en Sydney zijn de bestemmingen waar ik in de toekomst naartoe wil. Tokio omdat het de culinaire hoofdstad is aan de andere kant van de wereld. Ik wil er in zo'n typische ramenbar gaan eten in een klein achterstraatje waar locals na hun werk belanden. In Sydney wil ik de befaamde barbecue- en grillcultuur uittesten, en Kaapstad lijkt me geweldig interessant omdat het op het kruispunt ligt van de westerse en Afrikaanse eetcultuur. Belly of the Beast is zo'n restaurant in die stad dat hoog op mijn lijst staat, met dagelijks maar één menu en een beperkt aantal zitjes.' Instagram: @pimenton.be De sommelier: Daan Guelinckx was sinds 2011 sommelier in restaurant Veranda in Antwerpen en wordt er nu de gastheer van de wijn- en foodbar Osaka, die in oktober opent. Met zijn ruime kennis van natuurwijnen deed hij de voorbije drie jaar buitenlandse ervaring op in Frankrijk en Scandinavië. Tips & tricks: 'Ik ga op reis altijd op zoek naar restaurants die natuurwijnen serveren. Van zulke zaken mag je verwachten dat er ook gerechten op de kaart staan die seizoensgebonden, eerlijk en lokaal geproduceerd zijn. Tot een paar jaar geleden gebruikte ik de app Raisin om restaurants te vinden die natuurwijn aanbieden, maar intussen is de app erg commercieel geworden, waardoor de selectie minder streng is. Omdat vrienden en familie mij geregeld vragen waar ze in het buitenland moeten gaan eten, besloot ik eens een overzicht te maken van wijnmakers en restaurants over heel Frankrijk die met natuurwijnen bezig zijn. Via mijn Instagramprofiel vind je de link naar de lijst.' Culinaire citytrip Parijs: 'Een andere techniek om te weten waar te eten, is op Instagram interessante mensen volgen met kennis van de restaurantwereld, zoals chefs, leveranciers en culinaire recensenten. Ik sla geregeld interessante posts op voor als ik ooit op een bepaalde bestemming zou zijn, en van steden waar ik vaak ben heb ik een adressenlijst die ik voortdurend aanvul. Voor Parijs voegde ik onlangs Le Rigmarole toe, uitgebaat door een Frans-Japans koppel dat verrassende tastingmenu's op tafel tovert, en Le Cheval d'Or, waar de Aziatische chef creatieve versies maakt van klassieke gerechten die je zo in je mond wilt stoppen. Mijn ultieme tip voor wie in Parijs een goed restaurant zoekt, is je dag beginnen bij Télescope, naar mijn mening de enige goede koffiebar van de stad. Als je met eigenaar en fijnproever Nicolas een gesprek aangaat over eten, heb je meteen een lijstje adressen voor de volgende dagen. In steden als Parijs verandert de restaurantscene erg snel, maar Nicolas kan je perfect vertellen welke chef momenteel goed bezig is en interessante dingen doet. Drie restaurants in Frankrijk waar ik naartoe blijf gaan zijn L'Auberge de Chassignolles, een magische plek in de middle of nowhere in de Auvergne waar ik een seizoen mocht meedraaien als sommelier, Le Saint Eutrope in Clermont-Ferrand, mijn lievelingsrestaurant in de wereld, maar gelegen in een stad waar verder niets te beleven valt, en La Tour Cassée in Valvignères, uitgebaat door een koppel zestigers dat er binnenkort helaas mee stopt. Het eten is er dezer dagen eenvoudig, maar zij waren al met natuurwijn bezig toen ik nog melk dronk.' Instagram: @gudelaar Allround gastvrouw: Lola Piette en haar zus Aude runnen Les Gamines in Saint-Hubert, Wallonië, een pand waarin naast restaurant met toonbank ook een kruidenierswinkel én hotel huist. Verse producten van uitstekende kwaliteit, geleverd door lokale ambachtslieden uit de streek, zijn hun specialiteit. Tips & tricks: 'Ik vind Mapstr een geweldige app om adressen in te bewaren die ik ooit wil bezoeken. Ik gebruik het om restaurants op te slaan in landen waar ik ooit denk te komen, maar je kunt het ook gebruiken om musea of boetieks bij te houden, als dat je ding is. Je kunt sleutelwoorden toevoegen aan een adres dat je bewaart, dat vervolgens wordt opgeslagen op een kaart. En je kunt je gepersonaliseerde kaarten ook met een vriend delen. Als ik bijvoorbeeld naar Californië, Normandië of Tokio reis, vind ik het geweldig als vrienden die de regio goed kennen hun Mapstr-kaarten delen. Een app die ik in Frankrijk veel gebruik om te weten waar te eten, is Le Fooding. Frankrijk heeft veel restaurants, maar naast de bekende etablissementen vind je in deze app ook de nieuwste tapasbars, kleinste eetkantines of donkere wijnkelders én B&B's en hotelkamers. De app werd recent door Michelin opgekocht, dus het is afwachten wat dat zal betekenen voor de inhoud ervan. Tot slot leer ik nieuwe restaurants kennen via reisgidsen, zoals gidsen over de slowfoodbeweging in Italië, en check ik de jaarlijkse restaurantgids van Opinionated About Dining.' Foodwalhalla Mexico: 'Het is de reisbestemming die momenteel het hoogst op mijn verlanglijst staat. In New York, waar ik een tijd gewoond heb, is de Mexicaanse keuken goed vertegenwoordigd, maar in Europa mis ik die keuken enorm. Enkele restaurants die ik in Mexico zeker wil uittesten zijn Pujol, omdat chef Enrique Olvera ook twee zaken in New York heeft die erg de moeite zijn, en Quintonil, uitgebaat door Jorge Vallejo, die voordien bij Noma en Pujol werkte. Beide zijn in Mexico City en staan in de World's 50 Best Restaurants. Ik ben ook benieuwd naar wijnbar Loup Bar, waar je natuurwijnen vindt, en Expendio De Maíz Sin Nombre, dat voor de rurale Mexicaanse keuken staat, ook allebei in Mexico City.' Instagram: @lolapiette_squisitoo Professioneel restaurantbezoeker: Amélie Vincent, bekend als The Foodalist, is tastehunter voor de World's 50 Best, een ranking van de beste restaurants ter wereld, auteur van het boek 150 Restaurants You Need to Visit Before You Die (Lannoo) en organiseert kookworkshops in Brussel met jonge chefs van België en daarbuiten. Tips & tricks: 'Dankzij mijn job heb ik een internationaal netwerk van chefs die mij geregeld mee op stap nemen, waardoor ik de restaurants leer kennen waar chefs met hun vrienden en familie dineren. Dat is doorgaans de manier waarop ik nieuwe plekken in het buitenland leer kennen. Ken je zelf niemand in de restaurantwereld om advies aan te vragen, raadpleeg voor je reis dan websites of apps als theworlds50best.com waar culinaire recensenten, wier job het is om de beste restaurants te vinden, hun meningen en adressen delen. Ik ben een van de tastehunters voor het platform en dit jaar lanceerden we een nieuwe categorie, 50 Best Discoveries, waarin ook de meer verborgen plekken, restaurants van opkomende chefs of de favoriete bars van locals opgelijst staan. Je typt de naam van je bestemming in en vervolgens krijg je een overzicht van adressen in die regio. Mijn taak is om nieuw jong talent te vinden en zaken waar chefs met organische, duurzaam geproduceerde ingrediënten werken. Heb je een fijne ervaring in een bepaald restaurant, vraag de mensen die je bedienen dan zeker welke andere adressen in de streek volgens hen de moeite zijn. Professionals die in de sector werken, zijn het best op de hoogte van wat er leeft en beweegt.' Geheime parels: 'Op mijn lijstje van bestemmingen die ik nog wil bezoeken staat Georgië, een van de oudste regio's ter wereld voor natuurwijnen. Ik ben erg geïnteresseerd in productieprocessen en hoe lokale bereidingstechnieken bewaard blijven. Daarnaast ben ik benieuwd naar het kleine, intieme restaurant Wolfgat aan de kust van Paternoster in Zuid-Afrika, waar een jonge chef kookt met ter plekke geplukte strandingrediënten.' Instagram: @thefoodalist Enthousiaste restauranteigenaar: de Vietnamese Hoa Truong runt samen met haar Nederlandse man Huibrecht Berends de restaurants BÚN en Little BÚN in Antwerpen, waar ze de authentieke smaken van Vietnam serveren in een luxe- of streetfoodverpakking. Tips & tricks: 'Ik hou van reizen om te eten. Mijn man en ik plannen onze vakanties deels in het teken van restaurants die we willen uitproberen en deels voor de lokale cultuur. Ook in Vietnam, waar ik vandaan kom, vind ik het fijn om toeristische plekken te combineren met interessante restaurants. Voor we op reis vertrekken, vraag ik restauranttips aan vrienden die in de sector werken of plaats ik een oproep op Facebook om mijn netwerk om hun beste eetadressen te vragen. Voor bestemmingen als New York, waar de foodscene voortdurend verandert, is het handig om advies te vragen aan mensen die ter plaatse wonen, als ze tenminste een neus hebben voor eten. Eens ik een lijstje adressen binnenkrijg, ga ik die allemaal checken. Op basis van hun content op social media, de foto's die ze posten van hun zaak en gerechten, kies ik de restaurants die me interesseren. Ook de aanwezigheid van biologische ingrediënten en natuurwijnen op de menukaart is een goede indicatie voor de kwaliteit die je kunt verwachten. Deze zomer reisden we naar Lyon, waar een bruisende restaurantscene is. Op advies van vrienden gingen we onder meer naar La Bijouterie, een zaak met een eerlijke keuken, de beste ingrediënten en Aziatische toetsen. Als vrienden mij geen tips kunnen geven, zoek ik inspiratie in de culinaire gidsen van Michelin en Gault Millau.' Azië roept: 'Als ik morgen op reis mocht vertrekken, zou ik naar Vietnam gaan, maar ook Japan lonkt. Ik was er lang geleden al eens, voordat ik zelf een restaurant had. Er zijn twee adressen in Tokio waar ik al zeker een tafel wil boeken: Shichi Jyu Ni Kou, bekend om zijn dagverse Japanse kaeseki of meergangenmenu, en Sushi-Tei Den, een nieuwe high end sushibar met maar negen zitjes, waar de chef iedereen tegelijk het ene na het andere bordje serveert.' Instagram: @bunbarrestaurant