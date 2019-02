Hoe kleine producenten chocoladeland België voor een uitdaging stellen

Is onze Belgische chocolade lekker? Jazeker. Maar dat betekent geenszins dat we op onze lauweren mogen rusten. Om dat te begrijpen is het nuttig een parallel te trekken met bier, meer precies met Duitse pils. Lange tijd was die, door het Reinheitsgebot dat het gebruik van ingrediënten strikt vastlegde, een referentie. Het gevolg was dat de Duitse bierproductie eeuwenlang ter plaatse bleef trappelen. Waarom iets nieuws maken als je al een toonaangevend product brouwt? De Belgische bierbrouwer, die kon bogen op een rijke traditie met onder meer ook trappist, geuze en Vlaams oud bruin, opteerde voor een verdere uitdieping van de kwaliteit. In België worden tegenwoordig waarschijnlijk meer dan 1500 bieren gebrouwen, waarvan er veel qua kwaliteit hoge toppen scheren.

