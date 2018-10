Hoe je kan weten of sap ook écht fruit bevat

Meer dan de helft van de vruchtendrinkpakjes voor kinderen bevat slechts een vijfde of minder vruchtensap. Dat zegt foodwatch, dat 174 soorten pakjes onder de loep nam. De organisatie kwam ook drankjes tegen die zelfs minder dan één procent sap bevatten. Het gemiddelde aandeel vruchtensap in de onderzochte brikjes was 37 procent. De rest van het pakje bestaat dan uit suikerwater.

Ook 'lokvruchten' waren schering en inslag: dan staan er op het pakje smakelijke en exclusievere vruchten zoals aardbeien, perziken of frambozen vermeld, maar zitten die in werkelijkheid amper in het drankje. In plaats daarvan wordt dan het veel goedkopere appelsap gebruikt.

Vooral ouders die een gezonde keuze willen maken voor hun kind, lijken in de luren gelegd te worden door de marketingstrategie. Zo zegt foodwatch: 'Ondanks dat er weinig fruit in de drinkpakjes voor kinderen zit, is het gezonde imago van fruit dé verkooptruc voor de drinkpakjesfabrikanten: ruim driekwart van de drinkpakjes heeft fruit in de naam.'

Gezonde keuze

Nochtans kan je vrij snel te weten komen wat je in handen hebt, zelfs zonder de kleinste lettertjes op de achterkant van de verpakking te moeten raadplegen. De benaming van dit soort drankjes is namelijk wettelijk vastgelegd.

Zo mogen alleen dranken die voor de volle honderd procent uit vruchtensap bestaan zichzelf ook 'sap' noemen op de verpakking. Bij brikjes waarop woorden prijken als 'nectar' of 'vruchtendrank' heb je reden om wantrouwiger te zijn, want dan moet er slechts minimaal 25 procent sap in zitten. Bij andere dranken zoals frisdranken of drinks er er geen minimumpercentage vereist. Extra moeilijkheid: het is niet verplicht de categorie van drank op de voorkant van de verpakking duidelijk te maken.

Foodwatch roept de overheid op om een eerlijkere regelgeving rond etikettering uit te werken. Bovendien wijst de organisatie er nog eens op dat vruchtensap behoorlijk wat suikers bevat en dat water en een 'echt stuk fruit' in de boekentas hoe dan ook de gezondste keuze is.