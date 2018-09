Hoe Antwerpen de 'koffiehoofdstad' van Europa werd

Het is nog vroeg wanneer we Tanguy Ottomer ontmoeten op de Meir in Antwerpen. De zelfverklaarde Beroepsantwerpenaar heeft net zijn eerste kopje koffie achter de kiezen in het statige pand waarin Nespresso ons ontvangt. Op het gelijkvloers steken de werkmannen een tandje bij op de werf van het nieuwste project van het Zwitserse koffiemerk. Op woensdag 19 september opent Nespresso immers zijn Flagship Boutique in de Antwerpse winkelstraat. En die locatie kozen ze niet zomaar als uithangbord voor hun koffie.

...