Hitte zorgt voor ongezien rampzalig jaar in Belgische fruitteelt

De hitte in juli heeft een zware impact gehad op de Belgische fruitteelt. Zo is een derde van de appels in Haspengouw verbrand door de zon. Dat meldt VRT NWS. Truiens schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde Vautmans (Open Vld) roept op om de schade als landbouwramp te erkennen.

7 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Getty

De appel- en perentelers hebben het dit jaar al zwaar te verduren gehad. Na de nachtvorst van 12 en 13 april volgden de hagelbuien van 28 mei en 19 juni, en dan nog eens de zonnebrand tijdens de hittegolf van 24 tot 26 juli. De Commissie tot Vaststelling van Schade aan Teelten van de stad Sint-Truiden heeft eind juli vastgesteld dat de appels voor zowat zestig procent beschadigd zijn en in sommige gevallen zelfs tot negentig procent. Bij de peren zijn zo'n dertig procent beschadigingen voor de Conferencesoort en gemiddeld veertig procent voor de Doyenné-variant. Landbouwramp Het stadsbestuur van Sint-Truiden roept daarom op om de schade als landbouwramp te laten erkennen, maar dan moeten getroffen fruittelers wel hun schade melden. Zo kunnen de fruitboeren een vergoeding krijgen. Intussen hebben al 97 bedrijven in Sint-Truiden schade gemeld, goed voor 530 ha peren en 400 ha appels. 'Ook mijn collega's in de rest van Haspengouw hebben dezelfde vaststellingen gedaan, dus het is echt dramatisch. Dit heeft niemand ooit gezien, zowel de fruitboeren als ikzelf niet', zegt Vautmans. Vautmans roept Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) op om zelf ter plaatse te komen. 'Ik heb contact met zijn kabinet gehad en zij hebben mij beloofd dat hij volgende week op het terrein zal komen. Zo kan hij met eigen ogen de schade vaststellen', aldus Vautmans. 'Het gaat om aanzienlijke schade aan de oogst door een uitzonderlijk natuurverschijnsel. Ik dring er dus op aan dat de regering werk maakt van de erkenning als landbouwramp.'