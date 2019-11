Een gezonde lunch, snelle koffie of uitgebreid aperitief? Wie even op kracht moet komen tijdens de Knack Weekend Designer Days in Antwerpen, kan terecht bij deze eet- en drinkadressen. Check de websites voor exacte openingsuren en -dagen.

Wie dol is op designermode en stoffen van hoge kwaliteit, kan van 6 tot 10 november zijn slag slaan in Antwerpen. Tijdens de Knack Weekend Designer Days doen bekende ontwerpers kledingoverschotten aan zachte prijzen van de hand. Even uitblazen en genieten van de aankopen, kan perfect op deze adresjes.

IN DE BUURT VAN HET EILANDJE

Ontbijt: Kolonel & Reede

Koffiebar, lunchzaak, restaurant. Het recent geopende Kolonel & Reede is het allemaal. Bovendien kan je er tijdens het weekend terecht voor een verfijnde brunch, met aparte gerechten zoals courgette met gerookte forel en een zachtgekookt eitje op een zuurdesemboterham.

Ankerrui 15, 2000 Antwerpen (Dinner enkel op do-, vrij- en zaterdagavond.)

kolonelcoffee.be/kolonel-reede

Lunch: Story Urban Delishop

Een gezond buffetrestaurant, met een twist. Zo omschrijft uitbaatster Céleste haar delishop, waar ze regionale en seizoensgebonden gerechten serveert, van gegrilde broodjes tot couscous en chicken fajitas. Op is op.

Godefriduskaai 2, 2000 Antwerpen

Storyurbandelishop.be

Story Urban Deli Shop © Foto R.V.

Koffie: Black & Yellow

Nood aan een cafeïneshot? Zet je aan de bar en Joke van koffiebar Black & Yellow doet de rest.

Nassaustraat 7, 2000 Antwerpen

blackandyellowcoffee.com

Aperitief: Bar Brut

Charmante wijnbar met een uitstekende selectie wijnen, een klein aanbod bieren en simpel, eerlijk bar food. Alle wijnen kunnen ook meegenomen worden.

Londenstraat 3, 2000 Antwerpen

Barbrut.be

ROND HET CENTRAAL STATION

Ontbijt: Escobar

Natúúrlijk kan je opteren voor een snel ontbijt dat bestaat uit een meeneemkoffie en generieke afbakcroissant uit een van de zaakjes in het station, maar is een shopdag er niet om te genieten? Daarmee kan je goed beginnen in Escobar, want naast goede koffie kan je er ook een uitgebreid ontbijt scoren. Denk: eitjes, pannenkoeken, taart. Wel niet vergeten opnieuw vertrekken!

Quellinstraat 32, 2018 Antwerpen

facebook.com/escobarlunch/

Lunch: Ting Kee Mie

De beste plek om iets te eten rond het Centraal Station? Simpel: ga naar Chinatown - achter het Koningin Astridplein - en bezoek er een van de vele Chinese eethuisjes, zoals Ting Kee Mie. Specialiteit is de noedelsoep met verse groenten en wontondumplings of balletjes. In een wip op tafel.

Van Wesenbekestraat 5, 2060 Antwerpen

tingkee.be

Koffie: Vitesse Coffee & Cycling

Een gezellige koffie- en lunchbar, met een boon voor fietsers. Op de menukaart onder meer soepen en New Yorkse bagels.

Provinciestraat 82, 2018 Antwerpen

vitesse.cc

Vitesse © Foto R.V.

Aperitief: Grand Café Capital

Negen jaar na een verwoestende brand heeft Café Capital opnieuw de deuren geopend. Hoewel je er ook iets kan eten, raden wij dit adres in het hart van het stadspark liever aan als tussenstop bij dorst. Het is er niet bepaald goedkoop, maar je zit wel op een erg mooie en smaakvol ingerichte locatie.

Rubenslei 37, 2018 Antwerpen

grandcafecapital.be/

IN DE BUURT VAN SINT-ANDRIES

Ontbijt: Domestic

Brunch, lunch, high tea of een taartje: Domestic is veel meer dan een gewone bakkerij. Zet je aan de bar of in de roze fluwelen zetels op de eerste verdieping en geniet van al het lekkers op de menukaart.

Lange Gasthuisstraat 5, 2000 Antwerpen

Domestic-bakkerij.be

Lunch: Native

Een bistro met een organische, duurzame kaart waar groenten in de spotlights staan. Of wat dacht je van een salade met Belgische quinoa en geroosterde pompoen, of een quiche van seizoensgroenten?

Muntstraat 8, 2000 Antwerpen

Native.bio

Native © Foto R.V.

Koffie: Cafématic

Een verkwikkende koffie met een plak cake erbij? Bij Cafématic kan het zowel binnen in het gezellige interieur, als buiten op het terras, als de zon van de partij is.

Vleminckveld 4, 2000 Antwerpen

Cafematic.be

Cafématic © Foto R.V.

Aperitief: Camino

Een rijst bowl met buikspek, noedelsalade met tofu of Thaise mosseltjes? Bij Camino vind je de greatest hits van Aziatisch comfortfood, al dan niet vergezeld van een cocktail of twee.

Muntstraat 4, 2000 Antwerpen

Caminoantwerp.com

In DE BUURT VAN HET ZUID

Ontbijt: Tinsel

Huisgemaakte granola, pancakes met vers fruit of één van de dagspecials. Ontbijten of lunchen doe je bij Tinsel in een warme huiskamersfeer, met kleurrijke kussens, rieten meubels en betonnen vloeren.

Vlaamse Kaai 40, 2000 Antwerpen

tinsel.be

Tinsel © Foto Valentina Stellino

Lunch: Moss Antwerp

Kies je favoriete salade in de toog of een van de verschillende sandwiches en boterhammen op de kaart. Moss is een ontbijt- en lunchplek met focus op gezonde, simpele gerechten. Vanaf 17u opent Bar Palmier de deuren, dat onder hetzelfde dak huist en de place to be is voor een aperitief en de daarbij aansluitende hapjes.

Volkstraat 11 en 13, 2000 Antwerpen

mossantwerp.be en barpalmier.be

Moss © Foto R.V.

Koffie: Butchers Coffee

In een voormalige beenhouwerij zit sinds enkele jaren Butchers Coffee, een koffiebar met een uitstekende eetkaart waar je de hele dag door ontbijt kan krijgen. Aanrader is de Butchers Breaky, een zuurdesemboterham met avocadopuree, gepocheerd ei, courgette en huisgemaakte labneh.

Kasteelstraat 57, 2000 Antwerpen

butcherscoffee.be

Aperitief: Vitrin

Een after-shopping Aperol Spritz, biertje of een non-alcoholische wijn? Bestel aan de bar en zet je buiten op het terras, met zicht op de bruisende Marnixplaats.

Marnixplaats 14, 2000 Antwerpen

vitrin.eu