Hibiscus als smaakmaker: enkele slimme tips voor een verrassend effect

Creatieve chefs verwerken steeds vaker hibiscusbloemen in hun gerechten. Maar hoe maak je nu het best gebruik van deze tropische plant?

DE BASIS

Hibiscusbloemen voegen twee extra dimensies toe aan een gerecht. Ten eerste is er de kleur, en die is meer dan louter visueel. Kleur heeft een reële invloed op de smaakperceptie, hoe vreemd dat ook mag lijken. Ten tweede is er de frisse, lichtzure smaak, een beetje vergelijkbaar met morellen.

THE WORLD IS MY OYSTER

Zin in een confrontatie van de tropen met de Atlantische Oceaan? Dat kan door oesters te combineren met hibiscusbloemen. Het volstaat een kersengranita te maken – zeg maar een bereiding van gemalen ijs op basis van vruchtensap – dat je dan voorzichtig op de zeevruchten deponeert. De clash van jodium met koude en zurige noten resulteert in een smakenexplosie.

BOUILLON

Hibiscusbloemen voelen zich opperbest in een bouillon. Ze fungeren dan als tropisch kruidentuiltje en smaken het beste bij gepocheerde vis of schaaldieren. Proberen? Maak een bouillon op basis van langoustinekoppen, venkel, gember, suiker, citroengras en frambozenazijn. Giet uit over de langoustines zoals een consommé. Heerlijk.

EN ALS DESSERT?

Hibiscusbloemen doen het ook heel goed in combinatie met gepocheerde peren. Daarvoor laten we ons inspireren door chef Alain Passard. Hij maakt een siroop op basis van gespleten vanillestokjes, suiker, peper, steranijs, sinaasappel- en citroenschil en hibiscusbloemblaadjes. Daarin gaart hij de geschilde peren zo’n twintig minuten op een laag vuur. Serveer de peren geglazuurd met hibiscussap op kamertemperatuur in een diep bord.

GEEF KLEUR AAN HET LEVEN

Eenzelfde kleur is vaak een indicatie van een geslaagde culinaire combinatie. Hibiscusbloemen en rode bieten gaan alvast perfect samen. Ons favoriete recept begint met het inmaken van bieten. Snijd een rauwe biet op een mandoline in zeer dunne plakjes (je moet erdoorheen kunnen kijken). Breng suiker (200 g), water (200 ml), azijn (200 ml) en hibiscusbloemen (10 g) aan de kook. Giet het mengsel over de plakjes rode biet, dek af en laat drie uur op kamertemperatuur staan alvorens in de koelkast te bewaren (minimaal 48 uur).