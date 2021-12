5 oktober: nadat het Deense restaurant Noma in september een langverwachte derde Michelinster kreeg, wordt de zaak van chef René Redzepi opnieuw bekroond tot beste restaurant ter wereld tijdens het gala van The World's 50 Best Restaurants.

Enkele uren voor de bekendmaking kwam Redzepi met zijn team lunchen in het Antwerpse restaurant Veranda. Chef Davy Schellemans (41) is stellig: hij was zelden zo zenuwachtig.

...

'Ik had via via de vraag gekregen of ik op dinsdagmiddag ons restaurant kon opendoen voor het team van Noma. Ze waren in Antwerpen met vijftien man en zochten nog een plaats om te lunchen. Dan doet een mens open natuurlijk. Ik was niet honderd procent zeker of ook René Redzepi aanwezig zou zijn. Ik had al gehoord dat hij ook in het land was voor de uitreiking en merkte bij aankomst dat hij heel zenuwachtig was. Dat deed me vermoeden dat hij dit jaar weleens kon winnen, ook al werd me verzekerd dat ze totaal niet op de hoogte waren. Ik ben zelden zenuwachtig als ik in mijn keuken sta, maar die middag was ik ontzettend gestresseerd. Enkele uren voor ze zouden binnenkomen, voelde ik mijn bloeddruk al stijgen. Wanneer je kookt voor iemand die je heel erg respecteert, vind je het heel belangrijk dat die je eten apprecieert. We hebben geen speciale lunch ineengestoken, maar serveerden gewoon het menu van die maand. Wanneer mensen me zeggen dat het eten lekker was, weet ik nooit of ze dat menen. Redzepi is speciaal naar de keuken gekomen en vertelde dat hij het echt super vond. We hebben gesproken over de dingen waar we allebei mee bezig waren en spraken af contact te houden. Het hele team is van bij ons rechtstreeks naar de ceremonie gegaan. Ik ben er ook zelf naartoe geweest en maakte dus live mee dat Noma opnieuw verkozen werd tot nummer een. Ik had een klein beetje het gevoel dat ik er ook deel van uitmaakte. (lacht) Ik stond er pas later bij stil dat ik net voor de beste chef ter wereld gekookt had. Eigenlijk interesseren al die culinaire lijsten me totaal niet, maar als ik iemand op nummer een zou moeten zetten, zou ik Noma kiezen. Het restaurant biedt een totaalbeleving aan, doet je nadenken over wat je eet. Ik ben op hun vorige locatie bij hen gaan eten en heb nu een nieuwe reservatie die al drie keer is uitgesteld door covid. Normaal gezien trekken we in april terug naar Denemarken. Ik kijk er al naar uit.'