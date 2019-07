In een handomdraai een zomers etentje waarin groenten centraal staan in elkaar flansen? Instagram-blogster Elle Van Opslagh vertelt je graag hoe.

Wat vind je belangrijk op een zomers etentje?

Ik vind het belangrijk dat er met verse, seizoensgebonden producten gewerkt wordt. En natuurlijk mogen vrienden niet ontbreken, maar die moeten dan wel volledig in chill out modus aan tafel komen. Gezellig bijpraten met elkaar met een goed glas wijn en een lekker hapje daarbij: dat is mijn idee van een goede zomeravond. Even volledig tot rust komen en genieten van de kleine dingen in het leven.

Wat is de ideale setting van jouw etentje?

Vanaf het weer het toelaat kan je me altijd in de tuin vinden, waar ik mijn bordje lekkers naar binnen speel. Ik kan er enorm genieten van de zonnestralen die op mijn bord neervallen. Dus mijn ideale setting kan je natuurlijk buiten in de tuin verwachten.

Welke aankleding is onmisbaar?

Ik denk aan zoveel dingen die onmisbaar zijn, maar bloemen vind ik toch het belangrijkste. Ik kan me geen tafel inbeelden zonder die fleurige bloemen. Het hoeft niet altijd een groot boeket te zijn, want het liefst ga ik rond in de tuin om te piepen wat ik kan vinden om er zelf iets moois van te maken. Natuurlijk hou ik ook van mooi tafellinnen, een leuk deuntje op de achtergrond en uiteraard de gezellige remoerigheid van de vrienden die bijpraten.

Gegrilde groene asperges, recept onderaan © A Pinch of Odelle

Wat is de grootste uitdaging die komt kijken bij een zomers etentje en hoe ga je daarmee om?

Uitdaging? No stress, just relax and chill out! Ik vrees dat de grootste uitdaging meestal bij mijn vrienden ligt... Op tijd komen. Maar zelfs dat kan ik goed relativeren tegenwoordig. Een tijd geleden zou ik zenuwachtig geworden zijn als vrienden te laat zouden komen, maar nu niet meer. Dat geeft me immers wat extra tijd om alles mooi te presenteren op tafel en te genieten van een aperitief met diegenen die wel op tijd aankomen.

Wat is jouw favoriete zomersmaak?

Ik hou van de zoete smaak van tomaten. Eigenlijk kan ik bijna zeggen dat ik verslaafd ben aan tomaten. Vanaf het seizoen begint, is een dag zonder tomaat geen optie. Tomatensalade, verse tomatensauzen, gazpacho, tomatencoulis en zelf uit het vuistje zoals wij die aten bij mijn grootmoeder thuis. Daar aten we tomaten zo uit de hand zoals anderen een appel zouden eten.