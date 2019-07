De blog Zomaar Lekker verandert hier heel even naar Zomer Lekker. Het moeder-dochterduo erachter deelt namelijk haar lekkerste tips en recepten voor de beste picknick.

Wat vind je belangrijk op een zomers etentje?

Silvy: Dat er voldoende groentegerechten geserveerd worden. Ik vind groenten zo veel veelzijdiger en interessanter om mee te koken dan vlees. Voor mij zijn zij de ster tijdens een zomers etentje.

Betty: Het samenzijn. Daarom maak ik eenvoudige gerechten, waar zo weinig mogelijk werk aan is, zodat ik veel tijd met mijn gasten kan doorbrengen.

Wat is de ideale setting van jouw etentje?

Betty: Thuis in de tuin, in een ongedwongen sfeer. Er staat een grote tafel met makkelijke stoelen en gasten kunnen zowel in de zon als schaduw zitten. Thuis heb ik makkelijk alles bij de hand voor een comfortabele avond.

Silvy: Waar ik woon in Antwerpen trek ik met de vriendinnen eerder naar het park om te gaan eten. Gerechtjes mee in de koelzak, dekentje op de grond en genieten maar. Ondertussen spelen we een spelletje Kubb of petanque. Maar ik kan ook erg genieten van een etentje in de tuin op het terras bij Betty. In de Kempen hangt er toch nog net een iets gemoedelijker sfeertje dan in de stad.

Betty en Silvy © Zomaar Lekker

Welke aankleding is onmisbaar?

Silvy: Voor mij is de kwaliteit van de gerechten en mijn gezelschap veel belangrijker dan de aankleding. Ik heb er misschien ook minder de skills voor. Maar mijn eten maakt veel goed. ;)

Betty: Ik woon in een rustige omgeving in de Kempen. De bloemen en planten in mijn tuin, zorgen voor een mooie omkadering.

Wat is de grootste uitdaging die komt kijken een zomers etentje en hoe ga jij daarmee om?

Betty:Alles koel houden! We zetten standaard een extra koelkastje op het terras voor de drank. Verder is een goede voorraad ijsblokjes erg handig. Je kan ook koelelementen onder je schalen op tafel legen bij gerechten die best fris worden gegeten. Dit werkt het best bij inox schotels. Schalen uit aardwerk die in de koelkast hebben gestaan blijven van zichzelf een tijdje fris.

Silvy: Op verplaatsing is dat natuurlijk moeilijker dan thuis. Koelzakken en koelblokjes heb ik dan ook met hopen in de diepvriezer.

Wat is je favoriete zomersmaak?

Silvy: Citrusvruchten! De zoet-zure smaak van citrusfruit doet me instant aan de zomer denken. In gerechten en drankjes gebruik ik niet enkel het sap, maar ik ga ook regelmatig aan de slag met de zeste. Droog eens citrusplakjes in de oven om als garnering te gebruiken bij drankjes of taarten. Experimenteer met opgelegde citroenen of probeer zelf eens appelsien te konfijten. Cointreau is mijn favoriete sterke drank voor cocktails.

Betty: Een rijpe tomaat, net geplukt, opgewarmd door de zon. Dat is mijn favoriete zomersmaak.