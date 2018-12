Het perfecte eindejaarsfeest volgens... Joline Soete (Healthy Mealfie)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Dat iedereen gelukkig is, eet tot hij z'n broeksknop moet openzetten en heel veel ambiance maakt na het eten. Of het nu met familie of vrienden is, gewoon gezellig samenzijn is voor mij het belangrijkste!

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Groen en belachelijk veel kaarsjes! Ik hou nogal van overdreven Pinterestproof tafeldecoratie. Ik ga behoorlijk crazy als het op het gebied van tafels decoreren aan komt ... En op gebied van eten? Oesters moéten er ook op tafel komen! Sowieso!

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

De grote puinhoop na het koken in mijn keuken. Die zie ik liever niet. En televisie, dat mag ook niet op zo'n dag toch?

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Etentjes organiseren bezorgt mij geen stress. Integendeel: I love it! Ik sta meestal al in de keuken voor iedereen wakker is en leef me er helemaal in uit. Maar naar de winkel gaan, daar krijg ik het van. Ik vergeet ook altijd wel iets dat übernoodzakelijk is voor mijn recept en dan moet ik wel nog eens terugkeren. Dat bezorgt mij dan weer wel een pakje stress.

Heb je een vaste feesttraditie?

Om klokslag twaalf uur gaan we met iedereen buiten staan, met een fles bubbels en spotten we het vuurwerk en kussen we elkaar een gelukkig Nieuwjaar. Ook de aloude briefjes trekken en cadeautjes kopen voor elkaar is bij ons steeds het geval en ik moet zeggen, nog steeds kijk ik daar naar uit als het kleine meisje van toen.