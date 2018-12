Het perfecte eindejaarsfeest volgens... Eveline Versluys (Vegamuze)

Met je vingers eten brengt altijd sfeer en in tegenstelling tot een klassiek menu, kan je met een fingerfood menu tot wel twaalf verschillende gerechtjes proeven in plaats van drie of vier. Bovendien is het een uitstekende gelegendheid om party food en street food van over heel de wereld te introduceren op je feesttafel. Van Japanse gyoza over Mexicaanse empanadas tot Siciliaanse arancini. Je kan op een avond de hele wereld afreizen; wie wil dat nu niet?!

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

De mensen. Vaak verliezen we tijdens de eindejaarsfeest uit het oog dat het begin van een nieuw jaar veel meer inhoudt dan een stevig feestje en een kater op 1 januari. We gaan te veel op in die cliché FOMO (Fear Of Missing Out) attitude en vergeten dat het eigenlijk zou moeten draaien om gezelligheid. Geef toe, het is stiekem toch maar een dag zoals een ander. Dus voor mij geen druk om te feesten tot het ochtendgloren, maar gewoon een lekker etentje met vrienden en familie.

Wat mag er niet ontbreken op de feesttafel?

De wereldkeuken! Al te vaak grijpen we tijdens de feestdagen terug naar oerklassieke, Vlaamse gerechten. Op zich is daar niets mis mee uiteraard, alleen heb ik het graag wat spannender. Ik vind het net een heel mooi gebaar om tijdens de feestdagen gerechten te serveren met smaken van over de hele wereld. Het is een teken van respect en dankbaarheid naar alle mensen die van overal ter wereld in ons land hun toevlucht zochten.

Wat wil je dit jaar zeker niet tijdens de feesten?

Vlees. Tegenwoordig zit er aan elke feesttafel wel een vegetariër of veganist. Waarom zou je die persoon met een uitgesloten gevoel opzadelen, als je heel eenvoudig een menu kunt samenstellen waarvan iedereen - van omnivoor tot veganist- kan genieten.

Bezorgen etentjes jouw stress?

Alles draait om een goede voorbereiding! Ik kies resoluut voor dingen die ik op voorhand kan klaarmaken en dan slechts moet opwarmen als de gasten er zijn. Zo kan ik zelf ook meer genieten van de avond en sta ik niet urenlang in de keuken terwijl mijn gasten in de living gezellig zitten te praten.