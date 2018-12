Het perfecte eindejaarsfeest volgens... Elien Van Beers (Elien's Cuisine)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Gezellige decoratie met heel veel kaarsjes en groen. Ik hergebruik de laatste jaren mijn lege confituupotten en vul ze met bloemen, planten en kaarsen. Ik vind het ook belangrijk en leuk om naast de nodige wijn, cava en water iets lekker non-alcholisch aan te bieden. Zelf lust ik geen alcohol en voor degene die bob zijn, mag het wel iets meer zijn dan een simpel watertje of fruitsap.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Lekker, smaakvol eten. Dat hoeft niet altijd exclusief te zijn, zoals kreeft of oesters. Waarom eens geen lekker smaakvol comfy stoofpotje met een lekkere puree? Dat is altijd smullen! Voor de perfecte smaak moet je deze minstens een dag op voorhand al klaarmaken, een hele tijdsbesparing op de feestavond zelf!

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

De 'oerklassiekers' zoals kreeft, oesters of gevulde kalkoen. Ik hou van iets origineler dan dat zoals gevulde slakuipjes, ceviche, taco's, een smaakvol traaggegaard stoofpotje, ...

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Nee, want ik bereid me goed voor en hanteer een goede planning. Ik begin elk jaar op tijd met de samenstelling van mijn menu en probeer de gerechten al eens uit. Ik kies ook altijd recepten die je makkelijk al enkele uren of een dag op voorhand kan maken. Dat zorgt voor minder stress op de dag zelf en je hebt de tijd om bij je gezelschap te zitten. Mijn motto tijdens de feestdagen is steevast 'Preparation is the key to succes'.

Heb je een vaste feesttraditie?

Kerstmis is voorbehouden voor een traditionele gourmet bij de mama. Met oudjaar kan ik dan weer helemaal mijn ding doen, want dan kruip ik achter de kookpotten voor een uitgebreid menu. Daar kijk ik elk jaar superhard naar uit. Zo hard dat ik meestal al twee à drie maanden op voorhand begin na te denken over recepten, aankleding, en drankjes!