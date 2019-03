Het leven na Hertog Jan: Gert De Mangeleer en Joachim Boudens stellen nieuw restaurant voor

Love, Eat, Share and Smile: dat was al de kern van het concept achter sharing restaurant L.E.S.S., en die filosofie is in de nieuwe vestiging op 't Zand in Brugge nog verder uitgediept. Je kan er vanaf 11 maart de hele dag terecht voor culinair verantwoorde goesting.

Van ontbijt tot diner: chef Ruige Vermeire haalt voor elke gang inspiratie uit de hele wereld. Verwacht je dus aan een internationale kaart, met daarop gerechten als ceviche, een Marokkaanse burger en dimsum. Ook de drankkaart is samengesteld met blik op de wereld. Boudens verliet de platgetreden paden en presenteert onverwachte ontdekkingen.

Het nieuwe concept houdt rekening met het drukke leven van klanten die toch van een verfijnde maaltijd willen genieten. Zo is er het speciaal samengesteld 'pre-theatre menu', voor mensen die vroeg willen dineren omdat ze later op de avond nog plannen hebben.

Meer 'by Hertog Jan'

Met L.E.S.S. by Hertog Jan lijkt het alsof De Mangeleer en Boudens resoluut de weg van de toegankelijkere keuken kiezen, maar toch zal je af en toe nog kunnen genieten van hun topgastronomie. In de voormalige Hertog Jan hoeve, die in een nieuw kleedje gestoken wordt, zullen op geregelde tijdstippen veertien mensen mogen aanschuiven aan zogenoemde 'guest tables'.

Op de vroegere locatie van L.E.S.S., aan de Torhoutse Steenweg in Sint-Michiels, komt later nog een volledig nieuw restaurant met een focus op de klassieke Belgische en Franse keuken. Ook dit nieuwe concept zal het bijschrift 'by Hertog Jan***' dragen.