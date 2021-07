Bijna iedereen heeft een kookboek waar we ooit een eerste gerecht uit kookten of een favoriet exemplaar waar we telkens weer naar terugkeren. Wij vroegen aan vijf chefs en foodies welk dat voor hen is. Deze week: Tom Van Lysebettens van Cochon de Luxe in Gent.

Achter het fornuis van Cochon de Luxe in Gent vind je Tom Van Lysebettens, de chef die steeds speelse gerechten met een hoek af weet te bereiden. Voordat hij het restaurant met zijn vrouw Alison Roels opende, deed hij ervaring op bij Roger Vandamme, C-Jean, Volta en Coeur D'Artichaut.

'Als kleine jongen dook ik voor de allereerste keer zelf in de keuken om een kersenclafoutis te maken uit Ons Kookboek, het enige kookboek dat we in huis hadden. De hele keuken lag er als een puinhoop bij en mijn ouders zaten met lange tanden aan tafel omdat het dessert niet te eten was, maar ik was apetrots (lacht). Sindsdien stond ik regelmatig achter het vuur om te experimenteren met de verrassende recepten uit Ons Kookboek.'

'Naarmate ik met de jaren meer gerechten onder de knie kreeg, wist ik met zekerheid dat ik écht wilde leren koken aan de hotelschool. Recepten raadplegen doe ik niet meer vaak, wel houd ik ervan om terug zoals vroeger nieuwe dingen uit te proberen. Als ik bij mijn ouders thuis door Ons Kookboek blader, dan blik nostalgisch terug op mijn eerste stappen die ik in de keuken zette.'

Clafoutis

600 g ontpitte kersen

250 ml melk

4 eieren

80 g bloem

100 g suiker

1/2 koffielepel vanille-extract

voor de decoratie: poedersuiker

Stap 1

Leg de kersen op de bodem van een grote ovenschaal. Meng de andere ingrediënten met een garde in een kom en giet over de vruchten.

Stap 2

Bak 30 à 35 minuten in een voorverwarmde oven op 180 °C.

Stap 3

Snijd in vierkantjes en bestrooi vlak voor het serveren met poedersuiker.

Variatie: Je kunt deze clafoutis ook maken met pruimen of kersen uit een pot. Die moet je dan eerst afgieten. Het sap kun je eventueel opkoken met wat maïzena en apart serveren.

