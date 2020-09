De creatieve hub Zaventem Ateliers brengt experimentele keuken en design samen onder een dak. Bezoekers kunnen overdag kokerellen in Hell's Kitchen en 's avonds dineren in artistieke setting.

Fijnproevers en hobbykoks mogen zich in de handen wrijven. Topchefs Thomas Troupin, Willem Hiele, Hendrik Dierendonck en Cedric d'Assonville maken deze nazomer de Zaventem Ateliers onveilig. Van 11 september tot 1 oktober kan je elke donderdag live binnenkijken in de keuken van deze eigenzinnige meesters. Ideaal voor wie altijd al de geheimen van het vak wilde kennen. Je kan trouwens zelf aan de slag tijdens de kookworkshop. Toch liever het werk van professionals op je bord? Reserveer een dinertje in Hell's Kitchen, waar de chefs zich van hun meest experimentele kant tonen.

Als kers op de taart vertoef je in de artistieke setting van de Zaventem Ateliers. Gelijktijdig aan Hell's Kitchen wordt er heel wat kunst tentoongesteld tijdens de editie van September Design. Het doel is om bezoekers een totaalervaring te geven waarbij hun smaak centraal staat. Culinaire experimenten en design smelten samen tussen de muren van de grote hal. Dé plek om getriggerd te worden.

Hell's Kitchen, van 11 september tot 1 oktober in de Zaventem Ateliers, Fabriekstraat 15/19 in Zaventem. Diner vanaf 150 euro per persoon, voor max. 30 personen en op voorhand te reserveren via hellskitchen.zav@gmail.com Meer info op www.designseptember.be/project-uk-1347

