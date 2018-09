Helft van Vlamingen houdt geen rekening met herkomst voeding

Ruim de helft van de Vlaamse consumenten (51 procent) let niet op de herkomst van eten en drank. Bij Vlamingen jonger dan 35 jaar loopt dit op tot 65 procent, blijkt uit een onderzoek bij 1000 Vlamingen in opdracht van het VLAM.

Daarnaast zegt de Vlaming dat hij wel te vinden is voor Vlaamse kost, maar een echte verdediger van de eigen keuken is hij meestal niet. Hoewel 81 procent van de ondervraagden zegt trots te zijn op de Belgische producten, is slechts 19 procent echt chauvinistisch op culinair gebied.

Er zijn nochtans heel wat voordelen aan koken met producten van bij ons, stelt VLAM. De lokale economie wordt gesteund, er is een beperkte impact op het milieu en de producten zijn vers en kwalitatief. 'De Vlaming zou best wat trotser mogen zijn op onze rijke culinaire traditie', besluit VLAM.