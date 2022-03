In het traditioneel Tibetaanse eetcafé Kunthun 2 serveren ze een vloedgolf van indrukken en aroma's in een ongedwongen sfeer. (****)

Tijdens zijn omzwervingen als boeddhistisch monnik belandde Norbu Chongweng Luobo tien jaar geleden in Antwerpen. Daar botste hij pardoes op de vrouw van zijn leven en hing spontaan zijn kap over de haag. Samen openden ze in de Chinese wijk Kunthun Café, een snackbar met typisch Tibetaanse gerechten. Tien jaar en twee kinderen later wordt Kunthun Café verkocht en starten ze een nieuw verhaal in Berchem onder de naam Kunthun 2. Of de kroniek van een omgekeerde franchise. Hier en daar ontwaar je de restanten van de kroeg die hier voorheen te vinden was. De stijl is dan wel veranderd, de sfeer ligt zeker in het verlengde van een volkscafé. We worden hartelijk ontvangen en naar onze tafel gebracht. Servies en bestek liggen alvast klaar evenals een uitgebreid geplastificeerde menukaart. Daarop een ruim aanbod aan kleine en grotere gerechten die worden geïllustreerd met foto's: niet geheel onhandig voor een leek in de Tibetaanse keuken. Met wat advies van de gastvrouw slagen we er snel in een keuze te maken. Voor- of hoofdgerechten zijn er niet, de gerechten komen volgens keuze en tempo van de keuken en uiteraard wordt alles gedeeld. In een eerste golf van bordjes ontdekken we lauwe komkommers met geraspte wortelen en flink wat chili, koude noedels met pinda's, koriander en wederom chili en gewokte wittekool met een diepe zoutzure jus. Brute smaken die met elkaar vechten om onze aandacht, een vloedgolf van indrukken en aroma's, heerlijk. Ook de volgende 'gang' valt bijzonder in de smaak: glasnoedels met sojascheuten, prei en gehakt, gewokt witloof met sojasaus en de Zhong-ravioli. Die laatste zijn momo's, Tibetaanse deegbeursjes met varkensgehakt, in een rijke saus met koriander en, inderdaad, meer chili. Ondanks de terugkerende smaakmakers en ingrediënten in heel wat bereidingen, smaakt elke schotel toch verrassend anders. Ook een meer eenvoudige gebakken rijst met garnalen is helemaal correct en prima naast de meer uitgesproken bereidingen. Een nagerecht konden we niet op de kaart bespeuren, maar dat is allerminst een probleem na zo'n uitbundige culinaire trip. Misschien was het echte dessert wel de heel billijke afrekening.