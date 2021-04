In 'Parwana' bundelt de Australisch-Afghaanse Ayubi de gerechten die haar familie al generaties lang op tafel tovert. Daarin - en op Weekend.be - deelt ze ook haar favoriete recept om de vasten tijdens de ramadan mee te breken.

'Een van mijn favoriete gerechten om te maken voor de iftar is bolani. Dat zijn traditionele gevulde platbroden, goud gefrituurd in een hete pan. Wanneer we de vasten breken samen met de familie, maken we ze soms. Ik houd er zo van omdat ze bereiden je huis tijdens het maken vult met een onweerstaanbare geur, omdat je ze samen met je familie en vrienden kan maken, omdat je ze kan vullen met elke soort groente- of vleesvulling waar je zin in hebt en omdat ze zo bevredigend zijn om op te eten wanneer je ze warm en vers serveert.'

Net als de dumplinggerechten mantu en ashak is bolani een arbeidsintensief gerecht dat meestal tijdens een feestelijke gelegenheid samen met familie en vrienden wordt bereid en direct van de tawah, een traditionele platte ijzeren koekenpan, wordt gegeten. Je eet deze platbroden door er reepjes af te scheuren en ze in een saus te dippen, zoals morcheh sorkh, gewone dikke yoghurt of jaan-e-ama-yoghurtdip. Afghanen serveren er graag een kopje zoete thee bij. Het recept voor bolani en drie mogelijke vullingen uit Parwana vind je hier.

Geïnspireerd door de Afghaanse keuken? Dan hoeft de ontdekkingstocht hier zeker niet te stoppen, want in Durkhanais boek val je van de ene heerlijk klinkende verrassing in de andere. Een mooi vormgegeven aanrader, met doordeweekse gerechten zoals lamscurry met pruimen of gestoofde aubergine met yoghurtdressing tot feestgerechten als kabuli palaw en uiteraard: bolani. Parwana, Durkhanai Ayubi (Becht, 27,99 euro) © Becht

