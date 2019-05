Heeft Belgisch rundsvlees een toekomst? 'Minder maar beter, daar ga ik voor als boer'

Eva Kestemont Journalist KnackWeekend.be

De Belgische vleesconsumptie daalt jaar na jaar en áls we het eten, worden we steeds kritischer tegenover wat we in de pan gooien. Hoe gaat de sector daarmee om? Welke toekomst heeft vlees nog volgens de producenten zelf? In deze nieuwe reeks trekt Knack Weekend op onderzoek. Vandaag: een rundveehouder die het over een andere boeg gooide.

De productie en het eten van rundsvlees staat vandaag meer dan ooit ter discussie. Boer Filip Meysmans probeert het anders aan te pakken. © Getty