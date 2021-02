Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

In het jaar dat ze vijftig werd, besliste Catherine Bodson het roer om te gooien. De liefde voor landbouw, mooie producten en zuivere smaken resulteerde in een eigen conserverie in hartje Brussel. Met koperen ketels, zoals ze dat leerde van haar familie. Rijpe aardbeien werden gemengd met een kneepje citroen, sinaasappels kregen het gezelschap van oranjebloesem. 'Boeren zit mij in het bloed,' vertelt Catherine, 'mijn grootvader kweekte zeldzame rassen appels, peren en kweeperen in zijn boomgaard in de buurt van Luik. Tante Yvonne maakte confituren, ouderwets afgedekt met paraffine en een knisperend cellofaanpapiertje. Die confituur op een boterham smeren was voor mij als kind een intens moment van geluk. Toen ik na een carrière in de private sector op zoek ging naar een nieuwe uitdaging, kwamen al deze herinneringen op een flipchart terecht: zo werd Pipaillon geboren.' Intussen is Pipaillon bekend en geliefd bij confituurfanaten nationaal én internationaal. Je vindt de potjes niet alleen in de flagshipstore op de Brandhoutkaai in Brussel, maar ook in delicatessenzaken. 'Wij werken 100% zuiver,' vertelt Catherine, 'enkel fruit, suiker, citroen en kruiden: een proces dat twee dagen duurt, zodat de smaken tijd hebben om elkaar te leren kennen. We voegen geen pectine toe, maar gaan op zoek naar het perfecte kookpunt waarop het fruit natuurlijk stolt of we gebruiken het natuurlijke geleermiddel agaragar. Zo zijn onze confituren altijd perfect smeuïg en smeerbaar.' Het duurde niet lang voor Catherine naast confituur ook ander lekkers in bokaaltjes begon te stoppen. Het aanbod werd uitgebreid met chutneys: hartige confituren op basis van vers en gedroogd fruit, uien, suiker, specerijen en azijn. Omdat Catherine geen gekonfijte citroenen kon vinden die voldeden aan haar hoge kwaliteitseisen, ging ze die ook zelf oppotten: verse citroenen uit Sicilië worden ingewreven met zout van Trapani en ondergedompeld in een pekel. In de tapenades komen Italiaanse olijven, kappertjes, look, amandelen en olijfolie terecht. En binnenkort verwelkomt ze een nieuwe telg in de Pipaillon-familie: pickles op basis van verscheidene seizoensgroenten. Ondanks de groei van Pipaillon blijft de conserverie ambacht hoog in het vaandel dragen. Dit jaar ontgroeide Pipaillon zijn atelier in centrum Brussel en verhuisde het bedrijf naar Anderlecht, waar het onderdak vindt bij een organisatie voor sociale tewerkstelling. Zo krijgen een aantal mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om in het conservenatelier ervaring op te doen onder begeleiding. 'Kwaliteit is en blijft het hoogste goed', vertelt Catherine. 'Het gros van het fruit komt van lokale boeren. Citrusvruchten halen we in een coöperatieve boerderij in Sicilië, die prachtig biologisch fruit aflevert. Het fruit snijden we met de hand: zo zien we van elk stuk of het rijp is en of er eventueel een plekje op zit.' Als Catherine iemand een lepeltje confituur toestopt, kijkt ze vol verwachting naar hun ogen. 'Als de smaak hun tong raakt, gaan er lichtjes in fonkelen', lacht ze. 'Daarvoor doe ik het: om mensen te verbazen dat een confituur zo intens naar fruit kan smaken.'