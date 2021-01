Hasselaar Steven Reekmans is de nieuwe meester-stoker van het Jenevermuseum in Hasselt.

In oktober lanceerde de stad Hasselt de vacature van museumstoker, waar 25 kandidaten op reageerden. Een uitzonderlijke functie, want geen enkele andere stad of gemeente in België heeft een stoker in dienst. 'Opmerkelijk was dat de kandidaten van ver buiten Hasselt kwamen, uit heel Vlaanderen en zelfs uit Nederland', zegt schepen voor Cultuur Joost Venken (RoodGroen+).

De huidige stoker Jan Kempeneers gaat volgend jaar na meer dan dertig jaar met pensioen, waardoor het museum op zoek moest naar een nieuwe stoker die de kunst van het ambachtelijke stoken in een 19de-eeuwse stoomstookinstallatie kan voortzetten. 'Onze meester-stoker is een van de ambassadeurs van jenever in het algemeen en Hasseltse jenever in het bijzonder', zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). 'Er wacht hem een zware maar boeiende taak en we zijn ervan overtuigd dat we samen Hasselt en het Jenevermuseum nog meer op de kaart kunnen zetten.'

Erfgoed op de kaart

De keuze viel op Hasselaar Steven Reekmans, tot voor kort leerkracht-opvoeder, die de opleidingen 'Distillateur' en 'Graan distilleren' bij Syntra Hasselt volgde. Met een vakmanschapsbeurs van de Vlaamse Gemeenschap begon hij - ook in het Jenevermuseum - de voorbije jaren het 19de-eeuwse productieproces van jenever in een stoomstookinstallatie te registreren en te documenteren.

'De functie van museumstoker verschilt grondig van deze van commercieel stoker: alles wat de museumstoker in de toekomst zal doen, moet in functie staan van het borgen en bewaren van ons unieke immateriële, roerende en onroerende jenevererfgoed voor de volgende generaties. De kandidaten werden ook gescreend op hun erfgoed-reflex', vertelt museumdirecteur Davy Jacobs. 'Meer dan ooit wordt de stokersfunctie ook een publieksfunctie en een netwerkfunctie.' (Belga)

