Hand in hand tegen slavernij: Ben & Jerry’s en Tony’s Chocolonely bundelen de krachten

Ben & Jerry’s sluit zich aan bij Tony’s Open Chain. Zo doet het merk mee met Tony’s Chocolonely’s missie om een einde te maken aan moderne slavernij en illegale kinderarbeid in de Afrikaanse cacao-industrie.

Het enige wat echt verbaast, is dat we er zo lang op hebben moeten wachten: de faire ijsmakers Ben & Jerry slaan de handen in elkaar met bestrijders van de slavernij in de cacaosector Tony’s Chocolonely. Ben & Jerry’s zal dit jaar nog starten met het inkopen van al zijn cacao via Tony’s Open Chain, dat ook bijvoorbeeld chocolademerk Delicata al gebruikt. Dat open source initiatief helpt bedrijven via vijf samenwerkingsprincipes om een einde te maken aan vandaag courante misstanden in de cacaosector zoals moderne slavernij, kinderarbeid en ontbossing.

In de aanleveringsketen van Tony’s Chocolonely zijn acht cacaocoöperaties aangesloten, die open communiceren over de werk- en milieuomstandigheden waarin de cacao is geteeld. In ruil daarvoor genieten de aangesloten boeren onder andere van een hogere prijs voor hun product: ze ontvangen niet alleen een Fairtrade-premie, maar ook een extra som van Tony’s Chain.

Nieuw lekkers

Om de samenwerking te vieren, hebben de ijs- en chocolademakers van beide merken verschillende nieuwe producten gemaakt die geïnspireerd zijn op elkaars meest succesvolle smaken. Het nieuwe Chocolatey Love A-Fair ijs is een bevroren ode aan de oranje melk-karamel-zeezoutrepen, en is ook verkrijgbaar als vegan. De nieuwe chocoladerepen zijn dan weer geïnspireerd op het Chocolate Fudge Brownie-ijs en het Strawberry Cheese-ijs.

Ben & Jerry’s Chocolatey Love A-Fair ijs ligt vanaf begin oktober in de vriezer bij alle supermarkten. Voor de chocoladerepen is het door de problemen in de Callebaut-fabriek nog wachten tot begin 2023.