Haarlem wil vleesreclame verbieden in openbare ruimte

De Nederlandse stad Haarlem verbiedt reclame voor vleesproducten in de openbare ruimte. Het zou de eerste gemeente ter wereld zijn die een dergelijk verbod invoert.

‘Een kilo varkensvlees voor een paar euro kan in deze tijd wat ons betreft echt niet meer. Het is een te zware belasting voor het milieu.’ Aan het woord is Haarlems GroenLinks-raadslid Ziggy Klazes voor RTL Nieuws. Ze verdedigt de beslissing van het stadsbestuur die reclame voor vleesproducten in de ban doet.

‘Wij nemen dit heel serieus’, vervolgt ze. ‘Wij willen doen wat lokaal in onze macht ligt en willen mensen niet verleiden tot het maken van keuzes die slecht zijn voor het milieu.’

Kritiek

Tegenstanders betwijfelen of de motie van het Haarlemse stadsbestuur wel een juridische toets zal kunnen doorstaan. Hoe dan ook zal het verbod pas te zien zijn in het straatbeeld vanaf 2024, omdat contracten met exploitanten van bushokjes en schermen in de openbare ruimte al lang op voorhand vastliggen.

Het verbod is uniek, maar doet wel denken aan andere lokale verboden zoals dat op reclame voor vliegreizen en benzinewagens in Amsterdam, of dat voor fastfood in Londen. Dat laatste zou de Britse gezondheidszorg op drie jaar tijd al 200 miljoen pond hebben bespaard.