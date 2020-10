In het Nederlandse Den Bosch wordt de grootste schillenfabriek van Europa gebouwd. De fabriek zal honderdtwintigduizend kilo sinaasappelschillen per dag verwerken tot nieuwe ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie.

Het biotechnologiebedrijf PeelPioneers biedt een circulaire oplossing voor sinaasappelschillen die overblijven na het persen van vers sap. De nieuwe fabriek in Den Bosch verwerkt sinaasappelschillen die anders in de verbrandingsoven zouden verdwijnen. Het bedrijf opende in 2018 al de eerste sinaasappelschillenfabriek ter wereld in het Nederlandse Son.

Waarde uit schillen

Naast de opschaling van de productie naar honderdtwintigduizend kilo schillen per dag, wil PeelPioneers met de nieuwe fabriek in Den Bosch nog meer waarde uit sinaasappelschillen halen. In het eigen laboratorium worden nieuwe producten ontwikkeld uit schillen, zoals bijvoorbeeld voedingsvezels die stevigheid bieden aan vleesvervangers.

De sinaasappelschillen die het bedrijf verwerkt, zijn afkomstig uit supermarkten en de horecasector. Die worden opgehaald en door PeelPioneers verwerkt.

'Met de groeiende vraag naar versgeperste jus, groeit ook het aantal schillen. De volledig binnenkomende stroom wordt behouden in de levensmiddelenketen', zegt Sytze van Stempvoort, medeoprichter van PeelPioneers.

Sinaasappelolie

Op dit moment maakt PeelPioneers onder meer sinaasappelolie en grondstof voor gekonfijte sinaasappelschil. Deze ingrediënten krijgen een bestemming in levensmiddelen zoals bier, limonade en bakkerijproducten. Daarnaast worden de ingrediënten ook gebruikt in non-foodproducten zoals schoonmaakmiddelen en cosmetica.

In het eigen lab wordt constant onderzocht hoe er meer waarde uit schillen kan gehaald worden. Een resultaat hiervan zijn de nieuw ontwikkelde voedingsvezels die stevigheid en structuur geven aan sauzen en vleesvervangers. Met dit laatste wil PeelPioneers naar eigen zeggen ook een bijdrage leveren aan de eiwittransitie.

