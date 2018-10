Grondwitloofseizoen officieel geopend in Zemst: 'trots op ons streekproduct'

Het startschot gebeurde letterlijk met een schot op de liggende wip, op het grondwitloofbedrijf van de familie Cools, telers van vader op zoon sinds verschillende generaties. 'Op deze manier willen we het witte goud extra onder de aandacht van de consument brengen', zegt Frans Van Meldert, de voorzitter van de vzw Brussels Grondwitloof. 'We zijn fier op ons product, dat sinds 2013 cultureel erfgoed is.'

Monique Swinnen, gedeputeerde voor Landbouw en Platteland van de Provincie Vlaams-Brabant, over het startweekend: 'Op deze manier kunnen de telers laten zien hoeveel werk er in dat lekkere product kruipt, en dat toont meteen het belang van een eerlijke prijs aan. Zonder die eerlijke prijs, is er geen witloof mogelijk.'

Streekproduct

Het grondwitloof is meer dan een landbouwproduct, het is ook een toeristische trekpleister, vindt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Cultuur, Mobiliteit, Werken en Ondernemen. 'Het is een belangrijk onderdeel in de promotie van deze streek, want met dergelijke streekproducten kan je wel degelijk toeristen aantrekken.'

Het grondwitloof is een typisch Vlaamse seizoensgroente die aangeboden wordt door zo'n 110 telers in Vlaanderen. Het seizoen loopt van eind september tot mei. 'We hopen op een goede oogst', zegt Frans Van Meldert, voorzitter van de vzw Brussels Grondwitloof. 'We zijn al blij dat de oogst op tijd kan gebeuren, de wortels heben flink geleden onder de zomerdroogte.'