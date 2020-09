'Onze sector groeit enorm, maar er zijn nog te veel moeilijkheden voor onze wijnbouwers', zegt Lodewijk Waes van de vzw Belgische Wijnbouwers. Een verlaging van de accijnzen, administratieve vereenvoudiging en meer bekendheid bij de consument zouden de wijnbouwers sterk vooruit helpen.

Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) heeft de oproep van de sector alvast gehoord: 'We willen een echte partner worden van de wijnsector, en hen zo goed mogelijk ondersteunen', zei ze woensdag tijdens een bezoek aan een wijndomein in Bekkevoort.

Een verdubbeling van de wijnproductie op twee jaar tijd, een verdubbeling van het aantal hectares sinds 2015, en een almaar stijgende kwaliteit: Belgische wijnen zitten in de lift.

Om als jonge sector nog verder te kunnen groeien, vraagt Lodewijk Waes, voorzitter van de Belgische Wijnbouwers vzw, een aantal concrete maatregelen: 'We willen ten eerste een verlaging van de accijnzen op stille en mousserende wijnen.' Vandaag betaalt een Belgische wijnproducent 2,06 euro per fles aan accijnzen, terwijl dat in buurland Nederland nul is.

'Naast de klimatologische omstandigheden, die er in Nederland natuurlijk ook zijn, heeft België dus nog een extra handicap', zegt Waes. De administratieve lasten zijn daarnaast volgens de wijnbouwers ook te groot: 'Een wijnbouwer hoort thuis in zijn wijngaard, nu spendeert hij te veel tijd aan zijn bureau.'

Een tiental overheidsinstanties controleert het hele productieproces, maar die opereren te los van elkaar, volgens de sector. 'Er is inderdaad een strenge Europese regelgeving, bijvoorbeeld inzake etikettering en veiligheid. We willen daar zeker proberen een aantal processen te vereenvoudigen, maar we moeten de goeie kwaliteit van de wijn zeker blijven garanderen', reageert minister Muylle.

Tot slot stelt Waes ook een promotiefonds voor, dat deels door de sector zelf en deels door de overheid gefinancierd zou worden. 'We hebben zelf nog te weinig middelen om promotie te voeren. Met hulp van de overheid zouden consumenten de Belgische wijnen ook beter leren kennen, want dat is momenteel nog te weinig het geval.'

